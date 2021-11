9 dokumentů, které každý správný fotbalový fanoušek musí vidět

Pushing Progression Three athletes from three different backgrounds … 0

Hledáš fotbalové dokumenty, které by tě zaujaly? Pak jsi na správném místě. Sestavili jsme pro tebe seznam

Pokud máš zkušenosti s amatérským fotbalem, patrně znáš někoho, kdo měl velký potenciál, ale kvůli zranění nebo jiným důvodům ho nemohl naplňovat v těch nejvyšších ligách . Tento seriál sleduje skutečné příběhy mladých fotbalistů, jejichž budoucnost je na vlásku, když se snaží prosadit v německém bundesligovém týmu RB Lipsko . Vydej se do zákulisí této pětidílné minisérie a projeď se na emocionální horské dráze, kde se rozhoduje o fotbalové budoucnosti .

V tomto osmidílném dokumentárním seriálu ze sezóny 2019/2020 se můžeš obejmout s Erlingem Brautem Haalandem, který je hvězdou v očekávání. JEDER.MANN sleduje Red Bull Salcburk od předsezónního období až po elitní evropský fotbal, zatímco se americký trenér Jesse Marsch připravuje na to, až ho povede do první účasti ve skupinové fázi Ligy mistrů po 25 letech. Marschovy strhující týmové rozhovory tě zvednou ze židle.

V tomto třídílném seriálu se francouzská legenda Djibril Cissé vydává na nejlepší průzkumnou misi. Bývalý útočník Liverpoolu navštěvuje Londýn, Berlín a Paříž, kde hledá neokoukané fotbalové talenty a třem nejnadějnějším z nich nabízí místo v akademii . V každém z měst si promluví s mladými nadějemi, které jsou momentálně bez klubu, a poté, co je zhlédne v 60minutovém výběrovém zápase, se rozhodne. Těmto hráčům jde o všechno .

a jeho šest 30minutových epizod odhaluje. Například Martin Kibera Gakonde z Nairobi byl kdysi členem gangu v jedné z nejnebezpečnějších keňských čtvrtí. To bylo do doby, než byli jeho přátelé zastřeleni, což byl akt násilí, který ho přiměl odhodit zbraň a přehodnotit svůj životní cíl – vedl ho k novému začátku ve

