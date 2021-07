„Čekali jsme docela dlouho, než to zase přišlo! Závody! ENDUROSPRINT! Adrenalin pro všechny. Závodníky, diváky, fotografy. Otestovat, změřit teplotu a hurá do holin, protože bez těch to bylo v Uhlířských Janovicích nemožné. Počasí si s námi trochu hrálo... Slunce střídalo déšť, vítr, chladno. Enduro test se změnil převážně v jednokolejku. Bahno bylo všude. Ale myslím si, že pro každého hezká podívaná. A to pro mě hlavně přes foťák Nikon D850! Pro mě nejlepší foťák. A i když mám docela dost objektivů, favorit je jen jeden. Pevné sklo Nikon 105 F1,4. Nejsem moc příznivce blesků, a proto objektiv se skvělou světelností mi umožní fotit i v lese, když je zataženo.“