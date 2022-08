„Tato fotka vznikla během našeho roadtripu do Polska k Baltu, kde přítelkyně měla domluvené klienty na výuku kitesurfingu. Po celodenním tlačení moudrosti do zákazníků jsme se rozhodli udělat pár fotek a trochu si to užít. Nechápu, kde sebrala tolik energie, ale mezi spousty odjetými triky tam vypráskla i tenhle super protaženej tailgrab." Fotka byla pořízena na Nikon D810 a s objektivem Nikkor 80-400 mm.