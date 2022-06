„Fotka vznikla na Portugalské rally během první etapy.

Místo jsem si vytipoval už loni

, ale nepřijel jsem tehdy včas. Letos už to také vypadalo, že to nedopadne, ale nakonec to vyšlo a dorazil jsem pár minut před prvním autem. Jen jsem se bál, aby les eukalyptů nebyl už vykácen. Vše naštěstí klaplo a

měl po provizorní opravě poloosy na přejezdu velmi naspěch i na trati rychlostního testu."