„Fotka vznikla během skateboardové reprezentační tour, která měla právě zastávku i v jihlavském skateparku. Jak to občas bývá, dobré fotky vzniknou za rychlých a spontánních okolností. Max se mě zeptal, už skoro ke konci akce, jestli nevyfotíme kickflip na tomhle loop transferu. Rychle jsem našel místo, aby tam byla překážka celá a zároveň dostal Maxe na fotce co nejvýš. Takže jsem šel do rohu bazénu a fotil docela nízko od země. Zároveň jsem chtěl Maxe s překážkou oddělit od pozadí a k tomu dopomohla delší ohnisková vzdálenost a otevřená clona na maximum. Moment zachycení triku vyšel.“