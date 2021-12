Skočky ve štvanickém bowlu. Sleduj nejlepší listopadové fotky!

„Fotka vznikla v rámci trutnovského okresního přeboru ve fotografování. Když jsem viděl ty listopadové krajiny v kombinaci se západy slunce, byl by hřích to nezaznamenat. Popadl jsem foťák a šel jsem na to. Nakonec z toho vzniklo dílo, které se snad zapíše do bikové historie jezdce Jakuba Melichara.“