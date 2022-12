„Fotka vznikla během podzimního lezení na skalní věži Havran . Pro mě to bylo první lezení venku a na písku, takže je to i vzpomínka na první vylezenou skálu. Bylo krásných 6 stupňů, zataženo, ale až na zmrzlé prsty to byla super neděle na skalách. Na fotce jsem já, fotila Petra a na mně pak zbyl edit fotky," popisoval Honza Kozák.