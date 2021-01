V tajuplných lesích i zrezivělém přístavu. Sleduj TOP fotky za prosinec!

„Když jsem s Vaškem Kolářem fotil kalendář pro rok 2021, tak jsme zavítali na spoustu zajímavých míst. Do hor, do temné industriální Ostravy, do jeskyní a řady dalších. Jedním z těchto míst byl i Holešovický přístav v Praze. Místo má vlastní atmosférou... Všude lodě, vraky, rez, voda i jeřáby.“