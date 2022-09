Skejtování na střeše v centru Prahy? Mrkni na vaše nejlepší srpnové fotky

„Když jdeme jezdit, mít u sebe foťák je každodenní rutinou. Připravovali jsme zrovna park na závody Off the wall jam a několik týdnů jsme dřeli na dostavění funboxu . Druhý den přišel na řadu test nové překážky. U jezdce Zdendy Peška je tenhle trik celkem normálka, ale poprvé na nové překážce je to vždycky trochu oříšek. Fotka i trik vyšly na první pokus. Radost obrovská."