Gear check: Na čem jezdí mistři, kteří na JBC 4X REVELATIONS brali bednu?

Českem se podeváté prohnal jeden z nejnavštěvovanějších bikových eventů: JBC 4X Revelations . Závod, který pořádá úřadující mistr světa ve fourcross Tomáš Slavík , který ví jak přichystat dobrou trať, ale také jak přichystat dobrou párty. Tentokrát jsme se rozhodli ti nepřinést jen výsledky a highlights, ale také se trochu podívat na zoubek výbavě TOP 3 jezdců . Na čem jezdí mistři?

01 Lokální srdcaři, tisíce fanoušků a Martin Šonka

Po pátečních kvalifikacích bylo jasné, že se pojede na lokty a že totuha po potrápení úřadujícího mistra Tomáše Slavíka je velká . Trať v Dobré Vodě je na poměry fourcrossových tratí těžká a velmi technická . Skotský jezdec Scott Beaumont k tomu řekl: „Vždycky se tady pořádně potrápím. Klopenky, dvojité skoky, lesní pasáž nebo wallride. Nemůžu tady naplno využít svojí schopnost jezdit hodně rychle, ale musím se soustředit na jednotlivé pasáže. Pro většinu jezdců světového poháru je to výzva, které se chtějí každý rok postavit. A samozřejmě taky sebrat vítězství Tomášovi."

Martin Šonka a jeho piruetky © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Hlavní závod odstartovala show ve vzduchu, na nebi se objevil akrobatický letec Martin Šonka a vykroužil kousky nad kterými zůstal rozum stát.

A pak už byl čas naservírovat fanouškům pořádnou rychlost a nelítostné souboje na trati . První to rozčísla kategorie žen. Nikdo nepochyboval, že zlato bude brát Michaela Hájková , holka, co na sobě nosí duhový dres UCI a je úřadující mistryně světa ve 4X. Trať ale rozhodla jinak - Míšu vytrestaly záludné kořeny a zlato brala lokální jezdkyně Anna Slanská , která do lesa vlítla poslední, ale z lesa vylítla první. Před Míšou i britskou bikerkou Josie McFall .

Ty nejrychlejší holky © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Nebudeme tě napínat. V mužské kategorii Tomášovi Slavíkovi vítězství nikdo nesebral , protože jeho sebevědomí na trati, vytrénované z šílených městských sjezdů , nemělo konkurenci. Ve zbytku pole se ale děly překvapivé věci. I u kluků úřadovaly kořeny a v lese se to pořádně mlelo. Frajeři jako Adrien Loron , Hannes Slavík nebo Scott Beaumont se bohužel museli poprat s pády. Pád se nevyhnul ani českému mlaďasovi Miky Nevrklovi , který každý rok v kvalifikačních a semifinálových jízdách dokáže potrápit fourcrossovou špičku, ale finále mu nepřeje. I přes pád se ale dostal bednám blízko a ukořistil čtvrté místo. Podpora fanoušků byla neskutečná a věř tomu, že z atmošky by ti běhal mráz po zádech.

02 🥉Petr Pala a jeho pořádně nahuštěné gumy

Lokální kluk, který zná trasu jako svoje boty bral bronz a ukázal, že lesní pasáže mohou rozhodnout závod . Kořeny ho nerozhodily a dokonce přiznal, že to byla jedna z jeho oblíbených pasáží. Díky čemu prolétl les jak střela? „Oproti jiným jezdcům mám hodně natvrdo nahuštená kola a myslím, že to právě na kořenech udělalo velký rozdíl."

Moje fyzička nebyla top, ale seděl mi les a kořeny a na tom jsem dneska získal. Petr Pala

Na biku jezdí už osm let a nejvíc miluje fourcross. To že bude brát medaili ho samotného překvapilo a boostlo jeho sebevědomí. Nebál se to pořádně pustit na trati, ale je mu jasný, že bude muset pilovat starty.

BIKE: Scott Genius 730

VIDLE: Fox 34

PŘEVODOVKA: Sram GX

PLÁŠTĚ: Maxxis Minon bez duše

TIP RIDERA: mám rád moje brýle a vždycky musím mít zrcadlovky. To je moje must have. A taky vždycky musím mít něco v kapse. Bez toho prostě nevyrazím na trať.

Petr Pala a jeho Scott Genius 730 © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Ideál jsou zrcadlovky, jiné brýle nepoužívám © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

03 🥈Gustaw Dadela a vidle, za kterou by dal ruku do ohně

Polský jezdec, který se sebevědomě prohnal finálem a svůj výkon glosoval velmi jednoduchým:

Chci prostě jezdit na kole a bavit se. Gustaw Dadela

Ve fourcrossu není žádný nováček, jezdí už jedenáct let a na bednách vedle Tomáše Slavíka taky nestál poprvé . Druhé místo bral totiž i na předchozí zastávce 4X ProTour v Dobřanech, která se konala o týden dřív. A na dalších dýchal na záda světovým top jezdcům. To, že si chce především užívat bike, dokazuje i to, že se nebojí ani městských sjezdů nebo pumpovačky na pump tracích .

BIKE: Merida ONE-FORTY se středním rámem a 27.5 inch koly

VIDLE: RST Titan se 150 mm zdvihem

PŘEVODOVKA: Sram X0 DH 7s

🏆 PLÁŠTĚ : CST BFH bez duše ,,jsou totální must have"

TIP RIDERA: nejvíc ze všeho si cením helmy. Když si vybavím všechny crashes, co jsem měl, tak je to pro mě ta nejdůležitější součást vybavení.

Gustaw Dadela a jeho Merida © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Pláště bez duše CST BFT © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

04 🥇Tomáš Slavík a ta nejlepší převodovka pod sluncem

Někdo tvrdí, že si trať v Dobré Vodě postavil pro sebe a jeho dominance by tomu mohla naznačovat, ale není to úplně pravda . Tomáš sám přiznává, že i pro něj je trať velmi technicky náročná a moc času na ní tréninkově nestráví . Chtěl ale postavit trať, která bude hravá, náročná a jezdce vždy vytáhne z jejich komfrotní zóny . To se mu podařilo. Vítězství bral podeváté v řadě a taky si tím zapsal čtvrté vítězství v letošní 4x ProTour.

Tahle trať dokáže vytrestat i mě a narozdíl od místních kluků na ní bohužel nemám tolik času trénovat. Tomáš Slavík

Tomáš je profesionální jezdec a má za sebou takovou řádku závodů, že absolutně přesně ví, co na závod potřebuje . Svoje kolo i vybavení zná do detailu a potrpí si na věci, které má zajeté a může jim absolutně důvěřovat. Má přesný tlak v pneumatikách i v tlumičích, kolo je úplně ťip ťop. Co ví málokdo, že u brýlí musí mít před závodem vždy nová skla a oblečení potřebuje mít vždycky čerstvě vyprané. „Set up a rutiny jsou takovým rukopisem každého jezdce, jak ve výbavě, tak při ježdění." říká Tomáš.

BIKE: Ghost bikes RIOT 130/130mm mullet s 27,5 a 26 inch koly

VIDLE: Rock Shox PIKE Ultimate

🏆ŘAZENÍ: Sram X01 DH 7speed

PLÁŠTĚ: Maxxis Minion DHR II

TIP RIDERA: Zapomeň na zásady a hledej to svoje. Čím jsem starší, tím víc potřebuju mít věci přesně podle svých představ, i když moje představy na ostatní můžou působit divně. Například mám naschvál řidítka o pár milimetrů zahnutá doleva nebo starší pedály SPD, protože nové mi nikdy nesedí, tak, jak chci.

Tomáš Slavík a jeho Ghost Riot © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Přehazovačka © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Mrkni na fotky z JBC 4X Revelations 2022:

Zapřáhnout a hore © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Chvilka soustředění © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Tomáš Slavík na trati © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Hannes Slavik je ready © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Z kopce, do kopce © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Výjezd z lesa a rovnou do vzduchu © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Start je u fourcrossu rozhodující chvíle © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

