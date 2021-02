esports Esports Bulletin 01/21: Red Bull Wololo láká na řežbu a eSuba mění kádr

První Esports Bulletin roku 2021 je tady. Ač se v lednu pravidelně mnoho turnajů nekoná, esporty nespí! Mění se soupisky, balancují se výkony a vycházejí i patche do her. Co všechno se na scéně událo?