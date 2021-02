Že má Counter-Strike svá nejlepší léta za sebou? Kdepak! Potvrzuje to i herní platforma Steam, která nedávno reportovala nový rekord online hráčů CS:GO – 1 024 845 ! A to už o nějakém zájmu svědčí. Ne tak ledajakém. Konkrétně Counter-Strike: Global Offensive (respektive CS:GO ) má stále co nabídnout.

Vše samozřejmě ale záleží na hráčích, kteří si CS:GO dávají k snídani, obědu, večeři i svačinkám. Jedním z těch nejslavnějších je 24letý Nemanja „huNter-“ Kovač z Bosny a Hercegoviny, který hájí barvy týmu G2 Esports. Ten po boku svých spoluhráčů (kennyS, AmaNEk, JaCkz a nex) předvádí vskutku velmi kvalitní výkony a nyní se od něj můžeš učit i ty.

👉 Začínáš s CS:GO? Chceš posunout své skills na novou úroveň? Dej si tyto tipy, které huNter- považuje za naprosto klíčové.

1. Hra vyžaduje čas

Čas, čas a zase čas. Zapiš si to za uši nebo si to přišpendli na nástěnku. Esportovou hvězdou se nikdo nestane ze dne na den a k tomu, aby ses ze začátečníka dostal do pozice semi-pro nebo pro hráče, potřebuješ trpělivost .

huNter- tvrdí, že v CS:GO dosáhneš toho, co do něj vložíš. „Pokud se chceš v první řadě stát profíkem nebo semi-profíkem, musíš makat už od začátku. Takže hrát co nejvíce a spolu s tím se soustředit na aim. Nezapomeň ani na sledování špičkových týmů a hráčů.“

2. Měj roli, kterou budeš hrát

Na rozdíl od jednoduchých stříleček CS:GO zažilo masivní úspěch díky svému důrazu na týmovou hru. Každý hráč tam má mít svou roli, která je naprosto zásadní pro co nejlepší výsledky. Ať už jde o entry fraggera , který dává killy na úvod, lurkera číhajícího na soupeře, riflera , AWPčkáře nebo in-game lídra . Pak si užiješ i tunu zábavy!

3. Nezapomeň na výbavu

Noví hráči velmi rychle zjistí, že pro výběr zbraní v CS:GO neexistuje jednoznačné řešení . Brokovnice je ideální na střelbu zblízka, sniperka zase na dálku. Nemůžeš si ale hned říct, že chceš být týpek s brokovkou nebo ten, kdo číhá na střechách – vše si musí sednout a až čas ukáže, v čem jsi nejlepší. Vybírej!

„Vyzkoušej všechny zbraně kvůli pochopení jejich fungování: spray, one tapy, jump shoty. Sleduj i špičkové hráče na scéně, analyzuj jejich hru se zbraněmi i to, kdy je kupují. A nezapomeň na granáty.“

4. Získej víc za méně

Mít zkušenosti se zbraněmi je důležité, ale možná ještě důležitější je využití peněz, které máš ve hře k dispozici . „M4A4 (CT) a AK47 (T) jsou nejpoužívanějšími zbraněmi, proto je dobré po nich sáhnout. Pokud máme v týmu AWPčkáře, máme za T stranu vždy jedno AWP, za CT někdy i dvě. Někteří ale upřednostňují SG 552 a AUG, se kterými je hra mnohdy jednodušší.“

aim_map_noawp, jedna z oblíbených map pro aim turnaje v CS:GO © cryyyy/freihh/leplubodeslapin

„Pokud tvoji soupeři zrovna nemají dost peněz, nakoupí toho logicky méně. Typicky pistole. A budou bez vesty nebo helmy. V tomto případě se rozhodni pro ty levnější zbraně, které při zabití zajistí finanční bonus.“

5. Nakombinuj si trénink

Je to vcelku jasné. Pokud se chceš zlepšovat, potřebuješ čas, trpělivost a hlavně trénink . A to ideálně takový, který je rozmanitý . „Náš tým trénuje pětkrát až šestkrát týdně, což závisí na programu našich oficiálních zápasů a turnajů. Někdy makáme i osm hodin denně. V prvních hodinkách nejprve probereme teorii o mapách, které v ten dan procvičujeme. Pak o nich diskutujeme a plánujeme, co tam budeme dělat. Následně trénujeme čtyř až pět map proti ostatním týmům, abychom vše detailně nacvičili,“ říká huNter- .

Counter-Strike: Global Offensive © Valve

6. Zapomeň na matchmaking

Pokud s CS:GO začínáš, asi hned nechceš dostat hunt. Někteří hráči však vyhledávají kompetitivní prostředí a přesunou se z klasického matchmakingu na servery třetích stran, které bývají i placené, ale zase nabízí o něco kvalitnější herní zážitky . „FACEIT má oproti klasickému matchmakingu výhodu v kvalitě serverů, protože nabízí 128 ticks oproti 64 tickům v matchmakingu. Jsou tam i lepší hráči a je to celé víc profi,“ dodává huNter- .

7. Nezapomeň na základy

Někdy je dobrou radou návrat k základům. Když začínáš, je důležité nezapomínat na podstatné body, které tě mohou dostat k vítězství – tvrdá práce , správný setup a teamplay . „V první řadě potřebuješ dobré podmínky na hraní (kvalitní počítač a monitor, dobrou klávesnici, myš i headet). Pak je nezbytná vůle a mindset nastavený pro úspěch. Samozřejmostí je i pravidelný, každodenní trénink a studium hry,“ zmiňuje huNter- .

8. Nikdy sa nevzdávej

Never back down! Je naprosto normální, že pokud začínáš, máš pochybnosti o svých prvních hrách. CS:GO je ale fascinující i v tom, že následný pocit zadostiučinění výrazně převáží prvotní frustraci. „Jak jsi připravený pořádně zamakat a opravdu chceš uspět, buď trpělivý. Práce a síla vůli jsou v CS:GO nejdůležitější,“ zakončuje huNter- .

Jsme tu, protože jsme se nevzdali. huNter-