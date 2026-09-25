Hraj EA SPORTS FC™ 27 jako ti nejlepší na světě. Stačí ti pár minut

Pokud chceš být špičkový player, hvězdná sestava nestačí. Potřebuješ pochopit letošní mechaniky, dobře poskládat Ultimate Team a hlavně odehrát dost zápasů proti lidem, kteří tě za každou chybu potrestají.
Tady je proto jednoduchý plán, kde začít.
01
Nauč se klíčové mechaniky
Začni přihrávkami. Kolmice jsou oproti předchozímu ročníku manuálnější, takže musíš lépe trefovat směr i sílu. Hodně užitečný je proto IncisivePass, který pomáhá právě s průnikovými přihrávkami. Ideálně ho chceš u středního nebo ofenzivního záložníka, přes kterého budeš většinu útoků rozehrávat.
Druhá věc je zakončení. LowDrivenShot je v EA SPORTS FC™ 27 znovu velmi silný – především nízké střely k bližší tyči nebo technické nízké rány z prostoru kolem vápna. Útočník s odpovídajícím PlayStyle ti proto může proměnit podstatně víc šancí.
Než začneš utrácet coiny za nové hráče, potřebuješ vědět, co ve hře reálně funguje.
A nauč se rychle přecházet z obrany do útoku. FirstTouch usnadňuje zpracování prudkých přihrávek, takže se můžeš jedním dotekem otočit a pokračovat dopředu. Čím méně zbytečných doteků, tím méně času dáváš soupeři na návrat.
02
Postav tým podle herního stylu, ne podle ratingu
Jasně, 91 OVR vypadá dobře. Neznamená to ale automaticky, že je daný hráč pro tvůj tým nejlepší.
- Pokud chceš hrát na rychlé protiútoky, potřebuješ rychlá křídla a útočníky.
- Jestli chceš soupeře rozebírat přihrávkami, soustřeď se víc na záložníky s Incisive Pass nebo FirstTouch.
- A pokud máš problém v obraně, hledej Intercept a Anticipate, které pomáhají s vypichováním přihrávek a odebíráním míče.
Rychlost je přitom v EA SPORTS FC™ 27 znovu hodně důležitá. KylianMbappé má Pace 96, KarimAdeyemi 95 a další rychlí hráči se pohybují jen těsně pod nimi. Nemusíš ale okamžitě kupovat nejdražší kartu ve hře. Třeba OliverBurke má Pace 95 při celkovém ratingu jen 73 – dobrá připomínka, že jednotlivé atributy mohou být pro konkrétní úkol důležitější než číslo na vrchu karty.
03
Využívej Evolutions a další možnosti UT
Ne, opravdu není potřeba postavit skvělý Ultimate Team hned během prvního týdne hrání. EA SPORTS FC™ 27 ti totiž dává ještě větší prostor tomu, abys některé hráče postupně vyvíjel.
Evolutions nově obsahují Pathways, tedy různé cesty upgradu. U vybraných karet si můžeš například zvolit, jestli zlepšíš driblink a přidáš Technical PlayStyle, nebo půjdeš víc defenzivním směrem. Nový Evolution Chain Preview navíc ukáže, jaké další Evolutions by mohly na aktuální upgrade navazovat.
Neřeš jen to, jak karta vypadá dnes. Podívej se, kam ji můžeš dostat potom.
Podobně funguje i nová Gallery. Ta zaznamenává hráčské předměty, které prošly tvým klubem, a jejich skládáním do kolekcí získáváš další odměny. Gallery Tags pak přidávají bonusy podle toho, jaké karty do kolekce vložíš.
A pokud se ti podaří dostat k Icons, tím lépe. EA SPORTS FC™ 27 přidává deset nových, mezi nimi například Sergia Agüera, Raphaëla Varanea nebo Karl-Heinze Rummeniggeho. Další čtyři bývalí Heroes – Lúcio, Yaya Touré, Maicon a Papin – se mezi Icons přesunuli.
04
Trénuj proti silnějším soupeřům
Tady žádná zkratka není. Můžeš znát nejlepší PlayStyles i sestavu, ale jestli chceš být opravdu dobrý, potřebuješ pravidelně hrát proti soupeřům, kteří tě donutí měnit návyky.
Sleduj hlavně svoje chyby.
- Dostáváš góly po ztrátách uprostřed hřiště? Přestaň tam riskovat.
- Neumíš se dostat přes zataženou obranu? Zkus jiný způsob rozehrávky.
- Dostáváš protiútoky po každém rohu? Nech víc hráčů vzadu.
A neměň po každé prohře půlku sestavy. Nejdřív zjisti, jestli je problém skutečně v kartách.
05
Zkus kompetitivní hraní
Jakmile máš mechaniky i tým pod kontrolou, potřebuješ si ověřit, jak na tom jsi proti hráčům, kteří možná četli tento článek před tebou a mají totožný cíl – být nejlepší v Česku. A jednou z možností je turnaj Red Bull Wings Cup, který právě startuje.
Zúčastnit se ho můžeš jak prostřednictvím Onlinekvalifikací, tak v rámci Univerzitníligy. Záleží na tobě, co si vybereš (pakliže splňuješ patřičné podmínky). Všechny cesty ale vedou do Národníhofinále, kde se rozhodne o tom nejlepším hráči v Česku. A pak změříš síly rovnou v americkém Miami se světovou špičkou na WorldFinal!
Zajímáš se o hry? Pak sleduj Red Bull na Instagramu a TikToku, ať jsi neustále v obraze.