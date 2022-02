Česká CS:GO scéna se otřásá v základech. Končí její největší hvězda

❗ Musíš vědět: Ovladač vymění za hokejku. Esport hráč nastoupí do zápasu

🏟️ Turnaj: Liga v Dotě 2 míří do regionálního finále, uspěli Češi i OG

🚀 Zpráva No. 1: OG mají novou sestavu, zatím válí

Rošáda v sestavě OG v Counter-Strike: Global Offensive pokračovala i v lednu, nyní už by mělo být vše dokonáno. Posledními změnami je tak příchod zkušeného Srba Nemanji „nexa“ Isakoviče z G2, který si vymění místo s Aleksibem. Druhou novinkou je příchod druhého trenéra. Tím je Alexander „kakafu“ Szymanczyk, který pomůže ruggahovi.

A jak se nové sestavě daří v ostrém tempu? Zatím to vypadá, že dobře. Na konci ledna totiž noví hráči OG nastoupili do turnaje BLAST Premier a ve skupinové fázi váleli. Hned v prvním kole porazili bývalou světovou jedničku Astralis 16:8, následně si 16:9 poradili s MIBR a ve finále opět skórem 16:8 pokořili Astralis. Ještě je čeká finálová bitva, kde narazí na COL, MIBR či Vitality. Už tak je ale třeba říct, že se jim zatím v nové sestavě daří nad očekávání.

Přestupové zemětřesení neproběhlo jen na světové CS:GO scéně, ale rovněž na té domácí. Fanoušky šokovala zejména jedna novinka – tým Sinners oznámil, že jejich sestavu opouští Tomáš „oskar“ Šťastný, největší hvězda českého CS:GO. Podle zvěstí by měl posílit nějaký evropský tým, zatím ale nic oficiálně neoznámil.

Přestupovou rošádou prošel i tým eSuby, který v loňském roce sbíral zejména bronzové medaile. Modrá krev, jak se eSubě přezdívá, se rozloučila s dvojicí Matěj „twist“ Petráš a Lukáš „luko“ Hrabčík. Novými příchozími je Dominik „desty“ Černý z eEriness MARVO a Lukáš „Levi“ Bouřa, který se do eSuby vrací z půlroční štace v Enterprise.

Liga v Dota 2 míří do regionálního finále, uspěli Češi i OG 🏟️

DotaPro Circuit (DPC) je největší liga ve hře Dota 2, která je završená slavným turnajem The International. Momentálně se chystá na regionální finále druhého splitu, kam z každého regionu postoupily čtyři nejúspěšnější celky. Kromě známých jmen se tam najdou i dva Češi. Evropské finále si zahraje s týmem Tickles Miroslav „BOOM“ Bičan, jihoamerické pak Jonáš „Saberlight“ Volek s týmem TSM.

Ovladač vymění za hokejku. Esport hráč nastoupí do zápasu ❗