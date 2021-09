🚀 Zpráva No. 1: OG se střetli s českým týmem, nedali mu šanci

OG se střetli s českým týmem, nedali mu šanci 🚀

Vstup do ESL Pro League byl pro český tým Sinners přímo pohádkový. Hned na úvod totiž dokázal šokovat světovou CS:GO scénu, když porazil G2 . Tím ale hladká jízda českého celku skončila. S nikým dalším totiž vyhrát nedokázal a právě OG byli tím pomyslným hřebíčkem do rakve.

Ještě před zápasem s OG totiž měli čeští hráči ve složení Oskar , Zedko , Beastik , Neofrag a Shock teoretickou šanci na postup do play off. A vypadalo to chvíli nadějně. Na mapě Nuke si vynutili prodloužení, to ovládli a byli jeden krok od výhry celého zápasu. Jenže na Infernu nezvládli stranu counter teroristů a slušně rozjetý zápas prohráli. Na Mirage jim pak OG nedali vůbec žádnou šanci.

„Jestli chtějí být Sinners mezi nejlepšími, musí zapracovat na reflexech. Nereagují totiž dostatečně rychle a kvůli tomu prohrávají,“ zhodnotil výkon českého týmu jeden z komentátorů. I tak se ale čeští hráči nemusí za nic stydět. Předvedli slušný výkon a dokázali držet krok i s těmi nejlepšími. A OG skončili ve skupině na prvním místě.

Riot chce dostat do esportu více žen 🔛

Mezi profesionálními hráči je zoufalý nedostatek žen , řekli si ve videoherní společnosti Riot, která vydává hry jako League of Legends či Valorant , a rozhodli se s tím něco udělat. Aby ženy přilákali ke kompetitivní hře League of Legends , vytvořili pro ně LCS Game Gangers , tedy jakýsi kemp. „Cílem je začlenění žen do amatérských a profesionálních lig,“ vysvětlil Riot své pohnutky.

Fanoušci © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Do dané soutěže se zatím mohou hlásit všechny ženy, kterým je minimálně třináct let. K ruce dostanou profesionální kouče a hráče , kteří jim v začátku pomohou ve zdokonalování. Hráčky se poté rozdělí do dvou týmů a budou poctivě trénovat a zápasit mezi sebou . Celá akce vyvrcholí turnajem BO5.

Pro podporu hráček se rozhodla i švédská organizace GODSENT , která se pochlubila novým ženským CS:GO týmem. V sestavě se najdou zkušené hráčky, ale i začínající. Až se dostatečně sehrají, mají ambice konkurovat i na světové scéně.

⭐ Používá se ve střílečkách typu CS:GO a nabádá spoluhráče, aby se rozběhli na jeden „bomb site“ – v tomto případě na „B site“ – a snažili se tak zaskočit soupeře. Slovo měsíce: Rush B

Sazka eLEAGUE je zpátky a v plném proudu 🏟️

Přes léto si odpočinuli, nabrali síly a nyní se vrhli zpátky do víru zápasů. Řeč je o šestnácti týmech, které bojují v největší česko-slovenské esportové soutěži Sazka eLEAGUE . Ta právě rozjela svůj celkově čtvrtý split a čeká tak na další mistry ve hrách Dota 2 a Counter-Strike: Global Offensive .

Budou zase válet favoriti, tedy Hippomaniacs v Dota 2 a Sinners v CS:GO, nebo je zastaví nějaký černý kůň? Základní část probíhá každý víkend až do 3. října, poté je na programu play off a baráž. Kromě poháru pro vítěze je ve hře i štědrý prize pool v hodnotě téměř milionu korun . A pokud situace dovolí, odehraje se finále na akci For Games.

Red Bull Metropolis předvedl vskutku originální koncept ❗

Nudí tě už turnaje v klasických hrách a vyhledáváš unikátní projekty? Tak v tom případě mrkni na tenhle vskutku zajímavý turnaj. V Red Bull Metropolis totiž hráči nesoutěžili v žádné střílečce, karetní ani MOBA hře, ale ve stavitelských simulátorech. Ano, slyšíš dobře.

Red Bull Metropolis trailer

O co vlastně šlo? Hráči čelili výzvám od společností Red Bull , Paradox Interactive a Cities: Skylines . V časovém limitu tak museli budovat cyklistické sítě, zlepšit kolabující dopravní situaci, zachránit město před meteoritem nebo vybudovat nejlepší možné město.

Akce to byla vskutku podařená a aplaus si zasloužila i od diváků, které tahle unikátní akce zaujala. Vůbec prvním mistrem Red Bull Metropolis se nakonec stal Biffa.

📅 Zářijový kalendář akcí v esportu

