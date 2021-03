Kenny „kennyS“ Schrub je uznávaný francouzský sniper ve hře CS:GO, kde patří mezi ty nejlepší na světě. Momentálně hájí barvy G2 , a to po boku hráčů jako NiKo , huNter –, nexa , AmaNEk a JaCkzs . Co vše obnáší profese esportového hráče, nejen to nám prozradil v novém rozhovoru.

Život mimo svět teroristů a protiteroristů

Jak vypadal tvůj běžný den předtím, než ses začal věnovat CS:GO profesionálně?

🎙️ Řekl bych, že úplně normálně. Chodil jsem do školy a sportoval, respektive hrál fotbal, ve kterém jsem byl celkem dobrý – trénoval jsem třikrát až pětkrát do týdne. Pak jsem začal seriózněji hrát Counter-Strike a vše ostatní šlo stranou.

Dokážeš si představit, co by jinak bylo dnes tvou prací?

🎙️ Netuším, je těžké si představit, co bych mohl teď dělat. Zbožňuji fotbal a PSG, takže dělat něco v této oblasti, což je ovšem nerealistický cíl. Dříve jsem ale pracoval s místními novináři, abych se případně stal jedním z nich, ale se zaměřením na sport. Jako milovník Counter-Striku jsem mimo jiné přemýšlel nad děláním něčeho, no, akčnějšího.

G2 v plné parádě © Nemanja Knezevic

Když jsi začal s CS, byl si zřejmě velmi mladý. Měl jsi nějaké problémy s rodiči? Řada hráčů totiž nemá podporu ze strany rodiny – dokud něčeho nedosáhnou, jejich rodiče herní odvětví odmítají...

🎙️ Myslím, že dnes už je mnohem jednodušší považovat gaming za velkou věc. Tehdy bylo zřejmé, že rodiče chtěli, abych se soustředil na školu. Obecně na hraní neměli dobrý názor. Ale pak, co jsem dokázal, že jsem dobrý a perspektivní hráč a měl jsem možnost vyhrát svůj úplně první LAN turnaji, rodičům to otevřelo oči a rozhodli se mi věřit. Nakonec to nebylo těžké rozhodnutí – škola nebyla úplně pro mě a většinu času jsem tam strávil v dětinském a provokativním duchu.

Profesionální kariéra v CS:GO

Patříš mezi jedny ze nejikoničtějších hráčů Counter-Striku. Jak bys popsal vývoj scény od začátku CS:GO a aktuální podmínky, které profesionální hráči mají?

🎙️ Je to mnohem profesionálnější, má to strukturu, víc diváků, větší zájem... Zkrátka víc všeho! Já jsem začínal s 2 000 diváky a během několika let mého hraní na pódiích měly zápasy 15 000 až 1 000 000 sledujících. Vše je úplně odlišné. Teda až na jednu věc, která se nemění – ambice a oddanost lidí pro hru. To bylo stejné vždy. Neměli jsme totožné cíle, ale totožný hlad.

Scéna sa mení, ale odhodlanie ostáva © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Co musí hráč v reálném životě obětovat, aby se dostal na špičku esportové scény?

🎙️ Příliš často se nevidíme s našimi rodinami a přáteli. Když si buduješ vztah s někým na druhé straně, není to lehké, ale dá se to zvládnout. Také hodně cestujeme a trénujeme. Musíš umět dělat kompromisy a pečlivě si organizovat čas.

Někdy můžeš cítit i velkou samotu a musíš se připravit, že tě život profesionálního hráče rychleji posune do dospělého života. Na to se musíš připravit, jinak budeš čelit řadě problémů. Ruku v ruku s tím jde i vyšší zodpovědnost a opět ona oddanost ke hře. Pokud chceš být top, musíš se tomu přizpůsobit.

Jaké kvality musí mít profesionální hráč?

🎙️ Potřebuje jich dost. Oddanost, talent, otevřenost... Také ego (pokud je „pod kontrolou“) a respekt, díky kterému se budeš mezi ostřílenými profíky rychle učit.

Jak se daná organizace stará o vaše fyzické a mentální zdraví?

🎙️ Stará se o to, abychom měli okolo sebe kompetentní lidi. Dávají nám rady a učí nás, jak se vyrovnávat s každodenním stresem. Snaží se také o to, abychom se dokázali dostat do co největší pohody během tréninků a zápasů.

Klíčový je i fyzický trénink © Red Bull 01 / 06

Jak odpočíváš, když už má po krk hraní?

🎙️ Řekl bych, že obecně s přítelkyní, kamarády a rodinou. To je pro mě nejdůležitější. Jsem ale také velkým fanouškem anime a filmů jako takových, takže někdy prostě jen celý den ležím na gauči a koukám. To se ale stává jen málokdy – to, že přes den fakt nic nedělám, se neděje tak často.

GuardiaN patří jednoznačně mezi tři nejlepší „AWPčkáře“ v historii kennyS

Kontakt s československou scénou

Během své kariéry si hrál i proti hráčům z československých týmů jako GuardiaN, STYKO, frozen nebo oskar. S některými si dokonce hrál i jako spoluhráč. Jak na tebe působí jejich herní výkon?

🎙️ GuardiaN patří jednoznačně mezi tři nejlepší „AWPčkáře“ v historii. To hovoří za vše. I ti ostatní už ale dokázali, že patří mezi špičku. Frozen i STYKO mají velmi konzistentní výkony a jsou důležití pro tým. Oskar je také legendární „AWPčkář“ a zároveň jeden z nejtěžších protivníků, proti kterým jsem kdy hrál.

Uprostřed akce © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Týmová chemie

Low-tier týmy rychle očekávají velké úspěchy a nedokáží překousnout prvotní neúspěchy. Proto se poměrně rychle rozpadají. Myslíš, že každý tým může s obstojnými hráči uspět, nebo je spíš potřeba větší motivace a týmová chemie?

🎙️ Produktivita a trpělivost. Každý úspěch je doprovázen těmito faktory. Pokud máš produktivitu a trpělivost v krvi, úspěch se dostaví.

Co pro tebe znamená teambuilding a bootcamp?

🎙️ Oba přístupy jsou odlišné, ale svou podstatou vlastně podobné. Během teambuildingu trávíš příjemné chvíle s lidmi, se kterými si 90 % času, což prospívá zdravému pracovnímu prostředí a zlepšuje produktivitu zmíněného bootcampu. Je lepší brát spoluhráče jako kamarády, i když to není podmínkou. V komunikaci jde ale o velkou výhodu.

G2 v salzburgském Hangar-7 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Když se podíváme na váš tým individuálně, kdo je největší vtipálek a kdo naopak neudrží nervy na uzdě? A kdo je naopak nejlenivější?

🎙️ Největší vtipálek jsem asi já, naopak maLeK se umí velmi rychle naštvat. Když o tom tak přemýšlím, jsem možná i ten z nejlenivnějších. Spolu s nexou! I tak ale všichni tvrdě dřeme.

Jak by měli hráči zvládat kritiku od ostatních? Co bys jim doporučil?

🎙️ Doporučil bych jim změnit přístup, protože učit se od druhých je jeden z nejdůležitějších faktorů na úspěch!

Zeptali jsme se i dvojice huNter– a AmaNEk, jak to v jejich pestrém týmu vypadá

Jaké to je hrát v profesionálním týmu s bratrancem NiKem? Cítíš se příjemněji?

huNter-: Je to upřímně skvělý pocit. Chtěli jsme NiKa v týmu už dříve a mně osobně dodává pořádnou dávku sebevědomí. Určitě se mi pohodlněji hraje, když vím, že ho mám po svém boku.

AmaNek, co je podle tebe výhodou a nevýhodou hrát se spoluhráči stejné národnosti? A naopak v mezinárodním týmu?

AmaNEk: Výhodou je samozřejmě komunikace, nevýhodou omezení dostupných talentů. U mezinárodním týmů je to přesně naopak – velké množství hráčů je výhodou a komunikace, když nemluvíte stejným jazykem, pak logicky nevýhodou.

