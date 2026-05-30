Forza Horizon 6 je tady. Zjisti, jak se v závodní hře roku stát profíkem
Nekupuj hned první vysněný hypercar. Nová Forza Horizon 6 tě odmění víc, když budeš chytře investovat, sbírat skill pointy, farmit wheelspiny a postupovat festivalem bez zbytečného chaosu. Jak na to?
Čerstvě vydaná závodní pecka tě nepřivítá pomalým rozjezdem. Místo toho tě hodí do Japonska, ukáže ti stovky aut, nové festivalové wristbandy, PR stunty, skryté káry, domy, wheelspiny a mapu, ve které se dá velmi rychle ztratit. A nejen obrazně.
Dobrá zpráva? Když víš, co dělat v prvních hodinách, můžeš si ušetřit spoustu zbytečného grindu. Neutopíš první kredity v autě, které stejně za chvíli nahradíš, rychleji odemkneš důležité systémy a začneš vydělávat peníze chytřeji.
Tady je starter guide, který tě dostane do tempa.
01
Nejdřív odemkni festival, až pak miz do free roamu
Japonsko láká k tomu, ať hned po prvních minutách zmizíš do hor, našel nejbližší serpentiny a začal driftovat mezi svodidly. Jenže první hodiny se vyplatí držet trochu na uzdě.
Forza Horizon 6 tě na začátku provede kvalifikacemi, prvními závody a novým systémem festivalových wristbandů. Právě přes ně se odemyká další obsah, nové eventy a důležité části hry. Proto má smysl nejdřív projít úvodní fázi, získat první wristband a nechat si hru ukázat, jak fungují domy, PR stunty, collectibles a postup festivalem.
Free roam nikam neuteče. Čím dřív pochopíš základní loop, tím míň budeš později jezdit naslepo.
02
Startovní auto vybírej podle stylu, ne podle ega
Hned na začátku přijde klasická otázka: co si vybrat jako první auto? Ve Forza Horizon 6 to není jen o číslech v tabulce. Důležitější je, jak chceš jezdit.
Nissan Silvia K Rocket Bunny sedí hráčům, kteří chtějí drift, ostřejší styl a auto, které si říká o práci s plynem. ToyotaCelica je bezpečnější all-rounder, se kterým zvládneš silnici i lehčí terén. GMCtruck zase dává smysl pro ty, kteří chtějí víc off-roadu, rally a jízdy mimo asfalt.
Hra ti bude auta rozdávat přes závody, odměny i eventy. Není třeba hned řešit ideální garáž.
03
První kredity neutrácej za auta
Největší začátečnická chyba? Otevřít Autoshow, najít první drahý supersport a spálit na něm všechno, co máš.
Ve Forza Horizon 6 to většinou nedává smysl. Hra ti postupně nasype spoustu aut sama a v single-player závodech se navíc AI přizpůsobuje tvému vozu.
Nepotřebuješ okamžitě nejdražší káru ve hře pro vyhrávání.
První kredity radši pošli do věcí, které ti pomůžou dlouhodobě. Tuning, lepší build pro auto, které opravdu používáš, nebo později domy s užitečnými bonusy ti dají víc než impulzivní nákup auta, které po dvou závodech odstavíš do garáže.
04
Domy nejsou flex, ale investice
Ve Forza Horizon 6 fungují domy jako praktická investice. Některé nemovitosti ti odemknou permanentní bonusy, jiné pomáhají s rychlejším přesunem po mapě nebo přidávají pravidelné odměny. A přesně proto se vyplatí přemýšlet nad nimi dřív, než utratíš všechno za další auto do garáže.
Jestli máš první větší balík kreditů, neutop ho automaticky v novém sporťáku. Pošli ho do domu, který ti bude vracet hodnotu pokaždé, když se do hry vrátíš. Není to tak sexy jako nový supercar, ale z dlouhodobého hlediska ti to vydělá víc.
05
Skill pointy nenechávej ležet
Forza tě odměňuje za všechno, co vypadá dobře. Drifty, skoky, těsné předjíždění, ničení objektů, jízdu v protisměru, off-road i dlouhé skill chainy. Za to všechno sbíráš skill pointy.
Jenže samotné body ti nepomůžou, když je necháš ležet. Každé auto má vlastní Car Mastery strom, ve kterém můžeš odemykat bonusy, kredity, wheelspiny nebo dokonce super wheelspiny. Proto se vyplatí pravidelně kontrolovat auta, se kterými jezdíš nejčastěji, a posílat body tam, kde dávají největší návratnost.
Nejde jen o to jezdit efektně. Cílem je proměnit efektní jízdu ve skutečné odměny.
06
PR stunty jsou to free odměny
Speed Zones, Drift Zones, Danger Signs nebo další PR stunty vypadají jako vedlejší zábava pro completionisty. Ve skutečnosti jsou jednou z nejrychlejších cest, jak získat další odměny.
Když v nich začneš sbírat hvězdy, hra tě odmění zkušenostmi, kredity, wheelspiny a často i super wheelspiny. A protože při jejich plnění zároveň driftuješ, skáčeš nebo jedeš vysokou rychlostí, sbíráš u toho i další skill pointy.
07
Zvedni obtížnost, ale nehraj si na hrdinu
Ve Forza Horizon 6 můžeš vydělávat víc kreditů jednoduše tím, že zvýšíš obtížnost a vypneš některé asistenty. Čím náročnější nastavení zvolíš, tím vyšší credit multiplier dostaneš.
Má to ale jeden háček. Vyšší bonus dává smysl jen tehdy, když pořád vyhráváš. Pokud si obtížnost přepálíš a začneš závody dojíždět uprostřed pole, výdělek půjde dolů a progres se zpomalí.
Vyhráváš moc snadno? Zvyš obtížnost. Bojuješ o každé 3. místo? Vrať se zpátky a vydělávej stabilně.
08
Wheelspiny farmi chytře
Wheelspiny a super wheelspiny jsou jedním z nejlepších způsobů, jak se dostat k autům, kreditům i dalším bonusům bez toho, abys všechno kupoval ručně.
Klasický wheelspin ti dá jednu odměnu. Super wheelspin rovnou tři. Proto se vyplatí sledovat aktivity, které je rozdávají:
- Car Mastery,
- festivalový progres,
- PR stunty,
- domy,
- výzvy
- nebo seasonal eventy.
Není potřeba spoléhat jen na náhodu. Když víš, odkud wheelspiny padají, můžeš je cíleně farmit a postupně si budovat garáž bez zbytečného utrácení.
09
Až budeš dál, grinduj The Colossus
Jakmile se dostaneš hlouběji do hry a budeš chtít stabilně vydělávat kredity i zkušenosti, začne dávat smysl grind. Jedním z nejlepších závodů pro opakované ježdění je The Colossus.
Je to dlouhý závod kolem velké části mapy, takže nezabere minutu, ale právě proto nabízí solidní odměny. S rychlým autem, dobrým buildem a rozumně nastavenou obtížností se z něj může stát efektivní způsob, jak farmit money i XP.
Nejlepší je nasadit rychlý hypercar nebo dobře vyladěné auto ve vysoké třídě, které zvládne dlouhé rovinky i technické pasáže. Pak už jde hlavně o konzistenci. Jezdit čistě, nebourat, držet tempo a nenechat multiplier utéct kvůli zbytečným chybám.
10
Hraj chytře, ne draze
Forza Horizon 6 je obrovská sandboxová hra, takže tě bude neustále lákat utrácet, zkoušet nová auta a skákat z jedné aktivity do druhé. To je na ní ostatně to nejlepší. Pokud ale chceš první hodiny zvládnout co nejlíp, vyplatí se mít jednoduchý plán.
- Nejdřív dokonči úvod a odemkni festivalový progres.
- Vyber startovní auto podle stylu jízdy.
- Nekupuj drahá auta dřív, než opravdu musíš.
- Investuj do domů.
- Používej skill pointy.
- Plň PR stunty.
- Zvedej obtížnost jen tak vysoko, abys pořád vyhrával.
Zbytek už je klasická herní magie: driftovat, závodit, objevovat mapu, sbírat auta a postupně si z Japonska udělat vlastní playground. A hlavně – neutrácej všechno hned. Ve Forze platí stejně jako na silnici, tedy kdo jede chytře, bývá v cíli rychleji.
