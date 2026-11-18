Gaming
01
Seznam se s Jasonem a Lucií
Čekání bylo dlouhé a logicky tě to táhne k poznávání úchvatného Vice City. První minuty ale věnuj příběhu. GTA 6 stojí na dvojici hlavních postav, JasonoviDuvalovi a LuciiCaminos, jejichž zdánlivě jednoduchá kriminální akce se zvrtne v mnohem větší problém.
Všímej si jejich vztahu, dialogů a především toho, jak tě hra seznamuje s ovládáním. Jakmile dostaneš možnost upravit nastavení, vyzkoušej citlivost kamery, ovládání vozidel nebo zvuk. Ideální je mít všechnopřipravenédřív, než začne první pořádná honička.
02
Nasedni do auta a zapni rádio
Jak budeš mít volnost, vydej se nasilnici. Vyzkoušej zatáčení, prudké brzdění a chování vozidla při vyšší rychlosti. V Rockstar Games pro GTA VI přepracovali jízdní model, který působí dynamičtěji než v pátém díle.
A hlavně nezapomeňzapnoutrádio. Hudba vždy tvořila neodmyslitelnou součást této kultovní videoherní série. Pokud se dostaneš do Vice City, vyraz třeba podél pobřeží a užij si první pohled na jeho pláže, palmy a mrakodrapy.
03
Promluv si s kolemjdoucími
Jednou z nejzajímavějších novinek GTA 6 je propracovanějšísystéminterakcí s obyvateli Leonidy. Hned zkus někoho pozdravit nebo navázat rozhovor. Nebo rovnou vyprovokovat, potažmo vyhrocenou situaci uklidnit.
Zajímavé bude sledovat, jak se budou jednotlivé postavy chovat. A co se stane, když stejnou interakci vyzkoušíš v různých částech města. Jak můžeš zjistit tady, pár kilometrů na západ fakt celý dojem výrazně změní.
04
Scrolluj sociálními sítěmi
GTA VI se odehrává ve světě, kde velkou roli hrají sociálnísítě. Proto co nejdřív vytáhni herní telefon a prozkoumej dostupné aplikace, podívej se na příspěvky a zjisti, co všechno můžeš prostřednictvím telefonu dělat.
Právě telefon by se mohl stát jedním z nejatraktivnějších způsobů, jak poznávat místní kulturu, humor i každodenníživotobyvatel nejen Vice City.
05
Otestuj nové herní mechaniky
GTA 6 mění způsob, jakým na tvoje přešlapy reagují strážci zákona. Vrací se šestihvězdičkovýsystémhledanosti a policie má při pátrání brát v úvahu nejen tvoje chování, ale také vzhled, oblečení nebo používané vozidlo.
Novinkou je rovněž Criminal Profile, který má dlouhodobě zaznamenávat, jakým způsobem pácháš trestnou činnost.
Než tedy způsobíš první velký chaos ve městě, vyzkoušej si ovládání, krytípřipřestřelkách nebo nové schopnosti postav v rámci dostupných misí. Bezhlavé řádění si můžeš nechat na později.
06
Vyzkoušej jednu vedlejší aktivitu
Nemusíš hned projet celý stát Leonida. Raději si najdi jednuaktivitumimohlavnípříběh a zjisti, jak moc se v Rockstar Games zaměřili na detaily.
Basketbal, potápění, jízda na kajaku, lov divokých zvířat nebo závody na terénních motorkách. Právě podobné drobnosti jsou důvodem, proč ve hře strávíš stovky hodin. A kdo ví, na jakou nečekanou situaci během první výpravy narazíš.
07
Jdi po misích
Až si trochu osaháš otevřený svět, vrať se k hlavní dějové lince. Zatímco předchozí GTA 5 pracovalo se třemi protagonisty, v šestém díle se všechno točí kolem Jasona a Lucie.
Jejich spolupráce, vzájemná důvěra a společnékriminálníaktivity mají patřit k nejdůležitějším prvkům celé hry. Jakmile ti to postup umožní, vyzkoušej přepínání mezi oběma postavami a sleduj rozdíly v jejich schopnostech.
GTA 6 je největší herní událost roku, ale to neznamená, že se věnujeme jen jí. Sleduj Red Bull na Instagramu a TikToku, kde můžeš najít další gamingový obsah.