⏯️ Trailer GTA 6: Co nám odhalují první indicie?

🌆 Prostředí GTA 6: Návrat do Vice City

Série Grand Theft Auto získala obrovskou popularitu už v době, kdy vplula do světa 3D grafiky. Není proto vůbec divu, že GTA 5, vydané v roce 2013, je druhou nejprodávanější hrou všech dob s více než 190 miliony prodaných kopií. Titulem, kterému se jako jedinému podařilo tuto hranici překonat, je sandboxový fenomén jménem Minecraft .

Série se stala opravdu populární až s přechodem do 3D díky GTA 3 v roce 2001.

GTA 6 vyjde nejdříve na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. O verzi pro PC zatím nepadlo ani slovo, ale jak už to u Rockstaru bývá, dá se očekávat, že přijde později.

Vedou mosty do dalších měst světa hry?

Jason vyrůstal v obtížných podmínkách a už jako teenager se dostal do kontaktu s podsvětím. Po službě v armádě se vrátil na špatnou stranu zákona a začal si vydělávat jako poskok pro drogové dealery na Florida Keys.

Lucia Caminos pochází z Liberty City a je to opravdová bojovnice. Odpykávala si trest ve státní věznici v Leonidě, ale teď je opět na svobodě a spojuje síly právě s Jasonem.

S gangsterským párem v hlavní roli hra zjevně čerpá inspiraci z klasických filmů jako Bonnie a Clyde. Další podrobnosti o Lucie a Jasonovi ale zatím chybí. Podle dřívějších leaků by mohli být milenci, což trailer také krátce naznačuje.

Na začátku traileru vidíme Luciu v oranžovém vězeňském obleku, takže útěk z vězení by klidně mohl být jedním z prvních úkolů, které by hráče mohly čekat.

Raul Bautista: Sebevědomý, charismatický a mazaný. Raul je ostřílený lupič bank, který neustále hledá nové talenty ochotné riskovat všechno pro co největší výdělek.

Brian Heder: Brian je typický dealer z dob zlaté éry pašování na Florida Keys. I když stále převáží drogy přes svou loděnici spolu se svou třetí manželkou Lori, je v tomhle byznysu už dost dlouho na to, aby špinavou práci nechal na ostatních.

