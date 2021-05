Videohry mohou být až šíleně děsivé a takové kousky rozhodně nejsou pro slabé povahy. My jsme zabrousili do hororových vod z poslední doby a vybrali pro tebe ty nejděsivější tituly . A kromě toho pro tebe máme také konkrétní scény , u nichž jen stěží budeš v klidu.

Varujeme tě! Na následujících řádcích jsou vybrané vynikající lekačky, které však mohou být i spoilerové. Pokud si nechceš u některých titulů kazit zážitek, přečti si pouze název hry a případně danou scénu přeskoč!

Little Nightmares – Útěk před Vrátným

Někteří možná budou namítat, že Little Nightmares není příliš děsivou hrou, ale opak je pravdou. Zejména pasáž s Vrátným (The Janitor), který nahání malou dívenku Six svými odporně dlouhými končetinami a strašlivým obličejem, patří mezi nervy drásající . Dokud si tě nevšímá, tak jde jen o odporný zjev . Pakliže tě zbystří, tak ti ztuhne krev v žilách .

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – Útěk před děsivou dámou

První epizoda z cyklu The Dark Pictures Anthology nás zavedla na děsivou loď duchů s názvem Man of Medan . Na lodi je spousta méně či více děsivých lekaček, ale jedna se nám vryla do paměti. Tou je Conrádův útěk před strašidelnou Lady. Ta se z temnoty vynoří a velmi rychle změní svůj okouzlující obličej, aby mohla Conráda zabít .

Mohlo by tě zajímat Nostalgický čtvrtek: Jak šel čas se sérií The Elder Scrolls? Přečíst článek

Until Dawn – Joshovo šílenství

Until Dawn byl čistou hororovou esencí a velkým překvapením na PlayStationu 4 . Rozhodně nejděsivější scénou je takzvané Joshovo šílenství , kdy se mu z pobytu v tunelech, začnou zjevovat zemřelé sestry , které ho viní z jejich smrti .

Resident Evil 2 Remake – Setkání s Lickerem

V Resident Evil 2 je velmi děsivým elementem Mr. X . Co nás však vyděsilo mnohem více, tak to je první setkání s Lickerem . Tenhle parchant je v remaku mnohem hrozivější, než tomu bylo před mnoha lety, a na první setkání rozhodně nezapomeneš !

Resident Evil 3 Remake – První střet s Nemesis

Resident Evil 3 Remake byl fanoušky velmi očekáván, neboť se jednalo původně o velmi děsivou hru právě díky strašlivému Nemesis . Děsivé chvilky dorazí v remaku už na samém začátku, kdy se Jill Valentine ještě nic netušící vydává ze svého bytu a Nemesis ji nemilosrdně napadne. Fanoušci původní hry zůstali překvapeni, neboť v původní hře se oblíbený záporák objevil až později .

Mohlo by tě zajímat TOP 7: Hry, které na tebe čekají v květnu 2021 Přečíst článek

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – Setkání s oběšenou ženou

Druhý titul z cyklu The Dark Pictures Anthology nás vzal na nehostinné místo, kterým je městečko Little Hope . Hlavní hrdinové se tak ocitají uprostřed inkvizičního obřadu a netuší, co přesně se to kolem nich děje. Z všudypřítomné tmy se na ně navíc hrnou strašlivé bytosti .

Mezi nimi rozhodně vyčnívá strašlivá oběšená žena , která se pohybuje volně ve vzduchu a pomalým tempem levituje směrem ke skupince studentů a jejich učitelů. Tyto momenty nám nejednou přivodily husí kůži .

The Last of Us Part II – Souboj s Rat Kingem

The Last of Us Part II mělo mnoho momentů, kterými nás zaskočilo, ale na jeden vzpomínáme s nepříjemným mrazením. Jedná se o pasáž, kdy se Abby dostane do nemocnice a ve spodních patrech objeví doslova zrůdné monstrum . The Rat King je slepenec nejrůznějších těl, která hodlají zlikvidovat vše, na co přijdou. Tento souboj opravdu nebyl příjemný !

Mohlo by tě zajímat GENERACE GAMER (FULL VIDEO) 65:02 min Přehrát video

Resident Evil 7: Biohazard – První setkání s Miou

Resident Evil 7: Biohazard se značně lišil od svých předchůdců. Tvůrci totiž vsadili na FPS pohled, který vnesl do hry mnohem více strachu . Ethan Winters byl přinucen se vydat do americké Louisiany , aby zachránil svou ženu Miu. Jenže vůbec nečekal, že setkání s ní bude doslova noční můrou. Plížící se Mia po schodech byla velmi nepříjemným zážitkem a její obličej máme před sebou dodnes .

Resident Evil Village – Únik z domu rodiny Beneviento

Capcom si do své marketingové kampaně sice vybral děsivou Lady Dimitrescu a její tři upírské dcerušky , to nejděsivější však přijde až po nich. Ethan se vydá do starého sídla, kde stále přebývá Donna Beneviento a její šílená panenka. Následně však zjistí, že ve sklepě samotného domu ho čeká něco mnohem horšího !

The Evil Within 2 – Přízrak Anima

The Evil Within 2 skvěle navázala na svého předchůdce a stala se děsivou záležitostí, která nenechala jednoho hráče v klidu. Opravdu strašlivým zážitkem se stávají náhodná setkání Sebastiana s přízrakem nazvaným Anima . Ta je jakýmsi astrálním projevem, který je schopný se pohybovat velmi rychle a v uzavřeném prostoru se jedná o strašlivého protivníka, kterého nelze jen tak zlikvidovat . Téměř vždy, když hra ztmavla do modrého odstínu , tak by se v nás krve nedořezal .

🕹️ Red Bull a gaming 🕹️

Pro esporty a gaming jako takový dýcháme, a proto mu věnujeme velkou pozornost! Sleduj nás na redbull.cz/hry , Facebooku Red Bull Gaming i Instagramu , ať ti nic neunikne.