Asi není třeba si nic nalhávat. Největší úspěchy v oblasti závodních videoher mají série Gran Turismo a Forza . PlayStation a Xbox tak nabízejí ty nejlepší závodní zážitky za posledních let a momentálně má o něco lepší reputaci série Forza. Ohlédněme se však napříč spektrem , které tituly nás za poslední dekádu zaujaly.

Forza Horizon 4

(Playground Games, Xbox One, PC)

Forza Horizon 4 je prozatím vrcholem této závodní série, která dokonale skloubila závodění s arkádovým hraním. Může za to i fakt, že série se odklonila od svého profesionálnějšího pojetí a nabídla nefalšovanou zábavu. Ta je dána otevřenou závodní mapou, na které se navíc mění různá roční období. Anglický venkov uspěl na výbornou a není divu, že se hovoří o tom, že Horizon bude pokračovat i na novém Xboxu .

Mario Kart 8

(Nintendo, Wii U, Switch)

Mario je zkrátka borec! Ať už vstoupí do jakéhokoliv žánru, tak se mu daří. Ani závodní hry mu nejsou cizí. Na Nintendo Wii U vyšel titul Mario Kart 8, který slavil velké úspěchy. Pro svou popularitu se dočkal také remasteru v podobě Mario Kart 8 Deluxe , které vyšlo pro Nintendo Switch.

DiRT Rally

(Codemasters, PC, Mac, PS4, Xbox One)

Závodní rally hry to měly vždy složité. Byly převážně určené zatvrzelým fanouškům rally závodění a musely být v mnohých ohledech přesvědčivé a mít dostatek reálného základu. V tomto ohledu byla vynikající série Colin McRae . Poté, co legendární závodník zemřel, tak Codemasters využili pouze název DiRT a nabídli velice kvalitní rally simulaci. Hra se vrátila ke kořenům značky a přinesla to, na co hráči čekali.

Project CARS

(Slightly Mad Studios, PlayStation 4, Xbox One, PC)

Příběh titulu od Slightly Mad Studios s názvem Project Cars byl poměrně složitý. Původně šlo o autory, kteří se ve velké míře podíleli na hrách Need for Speed Shift a Need for Speed Shift 2: Unleashed. EA se však rozhodla, že tímto směrem už série nepůjde a tvůrci tak vybrali peníze skrze crowdfundingovou kampaň a vytvořili Project Cars. To nabídlo dokonalou simulaci závodění na okruzích a perfektní grafické podání .

Assetto Corsa

(505 Games, PC, PS4, Xbox One)

Titul Asseto Corsa působil jako velké zjevení. Z poněkud nenápadné hry se vyklubal adept na závodní hru tehdejšího roku. Titulu se podařilo dobře podat věrnou simulaci , která byla mnohem kvalitnější, než nabízely arkádové odnože. Bohužel pro autory neměla na trhu tak silně vybudovanou pozici .

Gran Turismo 6

(Polyphony Digital, PlayStation 3)

Gran Turismo patří mezi jedny z nejpopulárnějších závodních sérií. Autoři se tak snaží k sérii přistupovat velice obezřetně a s notnou precizností. To se jim však vymstilo u titulu Gran Turismo 5. Hra byla na tehdejší poměry pro PlayStation 3 tak náročnou, že měla velké potíže s načítám. Sužovaly ji i další problémy a to se Polyphony Digital rozhodli odčinit. Stihli to ještě na PlayStation 3 v podobě dalšího titulu. Šestka nabídla vše, co si pravý závodník mohl přát, a to bez technických problémů.

Forza Motorsport 7

(Turn 10 Studios, Xbox One, PC)

Forza Motorsport 7 se musela hodně snažit, aby překročila stín své spin-off série Forza Horizon. Ta začala být čím dál tím více populární, neboť spousta hráčů se rozhodla jí dát přednost kvůli její zábavnosti. Tentokrát do toho ale tvůrci šlápli a nabídli úchvatné tratě a také parádní ztvárnění. Hra běžela v nativním 4K s 60fps na konzoli Xbox One X .

F1 2019

(Codemasters, PC, PS4, Xbox One)

Série F1 je rovněž stálicí ve videoherním odvětví. Každoročně je vydáván nový titul , který přináší nový obsah. Nové jezdce, aktualizované tratě a další novinky, co se týče samotného stylu jízdy. Mnozí poslední ročník hodnotí jako ten nejlepší. Navíc je zde premiérová možnost jezdit i v soutěži F2 .

The Crew 2

(Ubisoft, PC, PS4, Xbox One, Google Stadia)

The Crew 2 je poněkud specifickou hrou. Ta totiž nabízí otevřený svět, ve kterém se můžeš do sytosti vyblbnout. Kromě běžných vozidel jsou tu také letadla, motorky či vznášedla. Je to směsice čistokrevné zábavy ze závodění, ale pro fanoušky simulace to není to pravé ořechové, neboť je to obyčejná arkáda .

Gran Turismo Sport

(Polyphony Digital, PlayStation 4)

Čtyři roky poté, co vyšlo Gran Turismo 6 jsme se dočkali dalšího pokračování série. Tentokrát se studio rozhodlo, že vynechá klasickou číslovku a použilo pouze podtitul Sport . Sport se hodně soustředil na komunitní závodění a snažil se nastolit hráčům online rovnocenné podmínky . Lépe než kdy dříve tak vyhledával vhodné soupeře dle dosažených výsledků. Na PlayStation 4 jsme se tak klasického dílu Gran Turismo nedočkali. Hovoří se o tom, že Gran Turismo 7 bude launch titul pro PlayStation 5 .