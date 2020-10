Herní rok se nám pomalu blíží ke konci, ale se závěrem přichází to nejlepší. Hodně tomu přispívá i fakt, že už brzy dorazí konzole PlayStation 5 a Xbox Series X . Jediným zklamáním je odložení hry Cyberpunk 2077 až na prosinec . Tentokrát si vybere opravdu každý a díky našemu přehledu budeš mít hned jasno, kterou hru budeš chtít!

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - 6. listopadu (PC, PlayStation 4 a Xbox One)

Na začátku měsíce se přiřítí zcela nový díl Need for Speed . Je však třeba podotknout, že slovíčko nový je tu malinko zavádějící. EA se totiž rozhodla vytvořit remaster populárního Need for Speed: Hot Pursuit , které vyšlo již v roce 2010 .

Hratelnost zůstane zachována, ale budou značně vylepšeny textury a zlepšeny detaily včetně rozlišení. Remastered připravuje přímo studio Criterion , které původní hru vytvořilo a vypadá to, že na plnohodnotný nový titul si ještě minimálně rok počkáme .

Assassin's Creed Valhalla - 10. listopadu (PC, PlayStation 4, Xbox One a Xbox Series X)

Veleúspěšná série Assassin's Creed se letos dočká dalšího pokračování. Tím je díl s podtitulem Valhalla , který nás vezme do severského prostředí v Norsku, a to konkrétně do 13. století .

Ty se ujmeš role vikingského válečníka / válečnice jménem Eivor a vyrazíš uzurpovat anglický venkov , kde se ještě nalézá dostatek surovin. Titul nabídne podobné mechaniky jako předchozí díly Origins a Odyssey , ale s mnohem větší mapou a komplexnějším příběhem .

Gears Tactics - 10. listopadu (Xbox One a Xbox Series X)

Gears Tactics je titul, který dorazil na PC už v dubnu letošního roku, ale teprve nyní se dostane také na konzole Xbox One a Xbox Series X . Tvůrci slibují, že se dočkáme lepšího zpracování než na PC platformě díky dodatečným efektům, zejména na konzoli Xbox Series X .

Hra je situována 12 let před události původní hry Gears of War . Na povrchu planety Sera se začínají objevovat první zástupci rasy Locustů. Ty jsi Gabe Diaz , najímej, vybavuj a vel svému týmu na nebezpečné misi, abys ulovil nelítostného a mocného vůdce armády Locustů, Ukkona .

Demon's Souls - 12. listopadu (PlayStation 5)

Demon's Souls určitě bude mnoha hráčům známé už z éry PlayStation 3 . Tehdy ji vydalo studio From Software a ani neočekávalo, že půjde o tak úspěšný titul. Hráči si jej zamilovali díky jeho náročnosti.

Jak ukazují prvotní materiály, tak studio Bluepoint prokázalo, že jsou mistry v remakování her . Hra vypadá naprosto úchvatně a má být nekompromisní výzvou pro každého hráče. Máš na to osvobodit prokletou zemi Boletaria od démonů?

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 12. listopadu (PlayStation 4 a PlayStation 5)

V Sony dobře vědí, že musí nasadit na svou novou konzoli hry, které hráče zaujmou. A to je i případ nového Spider-Mana . Ten bude vycházet ze základu původní hry, ale nabídne nám staronového hrdinu.

Tím bude Miles Morales , který se teprve učí pracovat se svými schopnostmi od Petera Parkera . Příběh se bude odehrávat zhruba rok po událostech z původní hry. Miles má k dispozici zcela nové schopnosti, pomocí kterých bude bránit New York .

Godfall - 12. listopadu (PlayStation 5)

Godfall je novinkou, která dorazí exkluzivně na konzoli PlayStation 5 . Za hrou stojí studio Gearbox , které má za sebou kupříkladu sérii Borderlands . Tentokrát půjde o akční titul, ve kterém tě čekají drsné boje v originálním prostředí.

Ocitneš se totiž v zemi Aperion , kde budeš jedním z valorianských rytířů , kteří jsou schopni nosit legendární zbroje potřebné k boji. Jsi jediným, kdo může zabránit tomu, aby Macros ovládl celou zemi za pomoci stvůr a démonů.

Call of Duty: Black Ops Cold War - 13. listopadu (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X)

Call of Duty: Black Ops Cold War je dalším dílem v populární akční sérii Call of Duty . Tentokrát se autoři rozhodli, že už nepůjdou cestou moderních či dokonce futuristických válek, ale vrací se zpět na počátek.

Půjde o pokračování původního titulu Black Ops , který vyšel před 10 lety . Děj hry se tak přesouvá do 80. let minulého století a bude plný konspirace, zrady a bojů. Tentokrát je potřeba zlikvidovat osobu jménem Perseus , neboť na tom závisí mír na celé planetě.