Přinášíme ti náš poslední letošní přehled her pro nadcházející měsíc. Prosinec přinese opět velmi zajímavé tituly a mezi nimi se pochopitelně nejvíce blyští Cyberpunk 2077 , na který se čeká už velmi dlouho. Který z titulů si vybereš ty?

Empire of Sin – 1. prosince (PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch)

Empire of Sin je dalším článkem do oblíbeného sektoru strategických her. Dostaneš se do zločineckého podsvětí 20. let minulého století. Tehdy v Chicagu byla tvrdá prohibice. Hra ti ukáže, jak se rychle a efektivně stát mocným mafiánem . Tvým úkolem bude zastrašovat ostatní rodiny, vybírat výpalné či obchodovat s nelegálním zbožím. Máš na to stát se tím největším zloduchem ve městě?

Twin Mirror – 1. prosince (PC, PlayStation 4 a Xbox One)

V Twin Mirror se hlavní hrdina Sam Higgs vrací do rodného Baswoodu na pohřeb svého nejlepšího přítele a jak už to tak v podobných hrách bývá, tak tu na něj čekají nepříjemná, a hlavně temná tajemství. Investigativní novinář musí vsadit na svou dedukci a přijít tomu všemu na kloub. Nebude chybět ani možnost přesunu do myšlenkového paláce, kde můžeš veškeré myšlenky a vzpomínky v klidu utřídit a vyvodit z nich závěry .

Immortals: Fenyx Rising – 3. prosince (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch)

Hra, kterou připravuje Ubisoft se kdysi představila jako Gods and Monsters. Autorům se však původní myšlenka příliš nelíbila, a tak se rozhodli vytvořit Immortals Fenyx Rising . Ty se staneš Fenyxem , okřídleným polobohem, který je nucen se vydat na velkolepou výpravu za záchranou mytologického světa starověkého Řecka . Nebude tak chybět neustálý boj s mnoha příšerami z řeckého univerza, prozkoumávání rozlehlého světa, ani osvobozování jednotlivých krajů od těchto strašlivých nepřátel.

FIFA 21 – 4. prosince (PlayStation 5 a Xbox Series X/S)

FIFA 21 sice vyšla již v říjnu, ale až v prosinci dorazí plnohodnotná next-gen verze . Tvůrci z EA nabídnou mnohem detailnější modely hráčů a i zbytek grafických aspektů projde vylepšením. Kromě toho by také měly být okamžité jakékoliv loadingy a na PS5 bude využita haptická zpětná vazba . Pokud vlastníš kopii na PlayStation 4 nebo Xbox One, tak můžeš na nových konzolích upgradovat zcela zdarma .

Call of the Sea – 7. prosince (PC, Xbox One a Xbox Series X/S)

Call of the Sea je dobrodružnou logickou hrou, která je vyprávěna z pohledu první osoby. Odehrává se ve 30. letech minulého století a ty se zde seznámíš s Norah , která pátrá po expedici svého muže. Ten bohužel se zbytkem výpravy záhadně zmizel. Ona tak na vlastní pěst pátrá na krásném ostrově v Jižním Pacifiku , jen zatím netuší, že ji zde čeká něco mnohem více .

Cyberpunk 2077 – 10. prosince (PC, PlayStation 4 a Xbox One)

Tady není pochyb. Cyberpunk 2077 je bezesporu nejočekávanější hrou letošního roku. Studio CD Projekt RED se nyní dušuje, že skutečně k dalšímu odkladu již nedojde. Ty se tak můžeš vydat do futuristického Night City a vypořádat se s místním podsvětím. Tvým charakterem bude V , který si můžeš přizpůsobit dle svého v rozsáhlém editoru . Velkým lákadlem pro hráče je i fakt, že tvým mentorem ve hře bude Johnny Silverhand , kterého ztvárnil hollywoodský herec Keanu Reeves .

Medal of Honor: Above and Beyond – 11. prosince (PC)

Medal of Honor je ve videoherním světě velmi populární sérií stříleček z druhé světové války. Jenže od roku 2007 hráči čekají marně na pokračování. Moderní tituly Medal of Honor a Medal of Honor: Warfighter hráče příliš nezaujaly. Respawn Entertainment nabídne v sérii zatím nevyzkoušenou možnost, a to boje ve virtuální realitě. Bude na tebe čekat kokpit letadla , ovládání tanku a celkově by mělo být nachystáno více než 50 různých levelů .

Hra podporuje zařízení Oculus Rift , Valve Index a HTC Vive .