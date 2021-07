a chtěl by se podívat, jak to vypadá na povrchu. Pochopitelně se to Hádovi líbit nebude a tvým úkolem je z jeho říše

Studio SuperGiant Games vydalo titul Hades na PC už v minulém roce, ale teprve nyní se dočkáme vydání i na konzolích. V rámci příběhu se staneš synem samotného Háda . Tím je Zagraeus a chtěl by se podívat, jak to vypadá na povrchu. Pochopitelně se to Hádovi líbit nebude a tvým úkolem je z jeho říše utéct . Hra po každé smrti náhodně vygeneruje další mapu a žádný průchod tak není stejný . Hra si navíc drží svůj specifický výtvarný styl , který známe z předešlých titulů studia.

Ghost of Tsushima byla jednou z nejlepších exkluzivit, jaké se na konzoli PlayStation 4 objevily. Sony to dobře ví a studio Sucker Punch tak brzy přinese novou edici tohoto titulu. Tou je režisérská verze, která přinese kromě veškerého již vydaného obsahu také zcela nové rozšíření - příběh na ostrově Iki , jehož protagonistou bude opět Jin Sakai . Na PlayStation 5 dorazí vylepšená grafická stránka, rychlejší nahrávání a lepší zvuk. Kromě toho bude zahrnuta také podpora pro ovladač DualSense . Upgrade tentokrát nebude zadarmo . Hru si budeš moci zakoupit samostatně, nebo pořídit jen samotný upgrade.

Aliens: Fireteam Elite je další hrou z vetřelčího univerza, která nesmí žádnému fanouškovi chybět ve sbírce. Tentokrát se tvůrci vydali cestou kooperativní akce . V praxi to znamená, že se se svými přáteli vydáš do boje proti hordám Xenomorfů . Autoři slibují přes 20 typů nepřátel a dokonce 11 různých druhů Xenomorfů. Titul nabídne 4 různé příběhové kampaně.

