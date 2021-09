a návrat do školy se blíží, ale co může být lepšího, než že si jej okořeníme novými

Léto končí a návrat do školy se blíží, ale co může být lepšího, než že si jej okořeníme novými herními tituly ? V září nebude nouze o zajímavé herní kousky, tak se mrkni, co se v následujících týdnech dostane na pulty prodejen!

Hororový kousek The Medium nabízí skvělou a zejména atmosférickou adventuru. Ta se vyznačuje tím, že nabízí dva druhy světů. Jeden je klasický a druhý duchovní. Hlavní hrdinka se tak může vydat i do duchovního světa a získat z něj potřebné informace nebo se díky němu dostat na nepřístupná místa. Marianne je donucena se vydat do starého hotelového komplexu, aby zde odhalila strašlivé hrůzy z minulosti. Titul vyšel již v lednu pro konzole Xbox Series X/S a nyní se podívá také na PlayStation 5 .

Life is Strange: True Colors – 10. září (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S)