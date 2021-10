ještě přidává. Mrkni se s námi, jaké hry nesmíš v říjnu minout a zahraj si to nejlepší, co herní průmysl

Už září bylo předzvěstí pro skvělé hry, které povětšinou vyplní podzimní období a říjen ještě přidává. Mrkni se s námi, jaké hry nesmíš v říjnu minout a zahraj si to nejlepší, co herní průmysl nabízí !

Už září bylo předzvěstí pro skvělé hry, které povětšinou vyplní podzimní období a říjen ještě přidává. Mrkni se s námi, jaké hry nesmíš v říjnu minout a zahraj si to nejlepší, co herní průmysl nabízí !

skutečně pracuje. Zvěsti se nakonec potvrdili a my se tak vydáme znovu do amerických lesů pouze s baterkou a pořádnou dávkou adrenalinu v krvi.

O remasteru Alana Wakea se mluvilo poměrně dlouho, ale nebylo jasné, zda na něm studio Remedy skutečně pracuje. Zvěsti se nakonec potvrdili a my se tak vydáme znovu do amerických lesů pouze s baterkou a pořádnou dávkou adrenalinu v krvi.

O remasteru Alana Wakea se mluvilo poměrně dlouho, ale nebylo jasné, zda na něm studio Remedy skutečně pracuje. Zvěsti se nakonec potvrdili a my se tak vydáme znovu do amerických lesů pouze s baterkou a pořádnou dávkou adrenalinu v krvi.

Far Cry 6 – 7. října (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S)

Far Cry 6 mělo původně vyjít už v první polovině tohoto roku, ale aby měli vývojáři více času na dokončení, tak jej přesunuli až na říjen. Far Cry 6 se hodně inspiruje ostrovem Kuba a tamním zřízením. Budeš tak bojovat proti diktátoru Antónu Castillovi a jeho synovi Diegovi .

Far Cry 6 mělo původně vyjít už v první polovině tohoto roku, ale aby měli vývojáři více času na dokončení, tak jej přesunuli až na říjen. Far Cry 6 se hodně inspiruje ostrovem Kuba a tamním zřízením. Budeš tak bojovat proti diktátoru Antónu Castillovi a jeho synovi Diegovi .

Hlavní postavou je muž či žena jménem Dani Royas . Budeš s ní bojovat proti tamnímu režimu, poté co se obrátí proti diktátorovým řadám. Společně s odbojem se pokusíš znovu získat svobodu pro celý ostrov Yara . Ostrov nabídne mnoho lokací, ale to největší peklo tě čeká v hlavním městě Esperanza , které je plné příznivců aktuálního prezidenta.

Hlavní postavou je muž či žena jménem Dani Royas . Budeš s ní bojovat proti tamnímu režimu, poté co se obrátí proti diktátorovým řadám. Společně s odbojem se pokusíš znovu získat svobodu pro celý ostrov Yara . Ostrov nabídne mnoho lokací, ale to největší peklo tě čeká v hlavním městě Esperanza , které je plné příznivců aktuálního prezidenta.

Guardians of the Galaxy – 26. října (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch)