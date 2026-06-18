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TOP 7 her, které si musíš zahrát, než příští týden objednáš GTA 6
Jednu z nejočekávanějších her všech dob si budeš moct předobjednat už ve čtvrtek 25. června. Do 19. listopadu, kdy GTA 6 oficiálně vyjde, je ale času dost. Takže co si teď hrát, ať si zkrátíš čekání?
Tady máš seznam TOP 7 videoher, které tě stoprocentně budou bavit, pokud si ujíždíš na otevřených světech a na plnění šílených a náročných výzev. A minimálně ta poslední by si tě měla hned získat.
Red Dead Redemption 2
- Rok vydání: 2018
- Kde hrát: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
- Nejlepší pro fanoušky westernů a otevřených světů, kteří chtějí hrát po svém
Když Rockstar Games vydali Red Dead Redemption 2, ukázali, jak daleko může zajít otevřený svět. Divoký západ tady není jen prachobyčejná kulisa, ale živé místo plné detailů, silných postav a příběhu Arthura Morgana, který patří k tomu nejlepšímu, co Rockstar kdy napsal. No cap!
Mimo hlavní linku můžeš lovit, rybařit, hrát karty, přepadávat vlaky nebo se jen toulat krajinou, kterou mění počasí i denní doba. Péče o koně, systém cti a drobnosti typu úpravy vousů z toho dělají hru, která pohltí podobně jako GTA, jen místo města vyrazíš na frontier.
Proč si to fanoušci GTA 6 musí zahrát
Cyberpunk 2077
- Rok vydání: 2020
- Platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
- Nejlepší pro fanoušky sci-fi, kriminálek a RPG progresu.
Night City pořád patří mezi nejpůsobivější města v herním světě. Stejně jako Vice City v GTA 6 láká na rušnou metropoli plnou příběhů, tajemství a průšvihů, do kterých se dá spadnout během pár minut.
V Cyberpunku 2077 hraješ za žoldáka V a proplétáš se světem korporací, gangů a pouličního násilí. Hra kombinuje střílení z první osoby s RPG systémem, kybernetickými vylepšeními, hackováním i rychlými auty a motorkami. Po letech updatů a expanzi Phantom Liberty je z ní výrazně lepší open-world zážitek než při vydání.
Proč si to fanoušci GTA 6 musí zahrát
Assassin's Creed IV: Black Flag (Resynced)
- Rok vydání: 2013 (Resynced dorazí letos 9. července)
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Nejlepší pro fanoušky pirátů, objevování a námořních soubojů.
Assassin's Creed IV: Black Flag patří k nejoblíbenějším dílům celé série a ve verzi Resynced se pirátské dobrodružství vrací v modernějším kabátě. Znovu se vydáš do Karibiku jako Edward Kenway, tedy jako kapitán, který se zaplete do světa pirátů, templářů i koloniálních mocností.
Srdcem hry zůstává námořní průzkum a loď Jackdaw, která slouží jako dopravní prostředek i zbraň. Remake přidává vylepšenou grafiku, pokročilejší počasí, upravené souboje a stealth, ale taky nový příběhový obsah, další společníky, sběratelské předměty a pohodlnější ovládání.
Proč si to fanoušci GTA 6 musí zahrát
The Blood of Dawnwalker
- Datum vydání: 3. září 2026
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Nejlepší pro hráče, které baví temná fantasy, silné příběhy a důležitá rozhodnutí.
V září už bude GTA 6 skoro na dohled, takže The Blood of Dawnwalker může být ideální poslední velké dobrodružství před návratem do Vice City. Temné fantasy RPG od tvůrců se zkušenostmi ze Zaklínače a Cyberpunku 2077 tě vezme do morem zasažené Evropy 14. století, kde ze stínů vystoupili upíři.
Hrát budeš za Coena, muže proměněného v Dawnwalkera. Přes den zůstává člověkem, v noci získává nadpřirozené schopnosti – a je jen na tobě, jestli jim budeš vzdorovat, nebo je přijmeš. Hra staví na rozdílném denním a nočním gameplayi, soubojích s mečem a magií, upířích schopnostech i rozhodnutích, která mění příběh a svět kolem tebe.
Proč si to fanoušci GTA 6 musí zahrát
Gothic 1 Remake
- Rok vydání: 2026
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Nejlepší pro fanoušky RPG, kteří chtějí pohlcující svět a smysluplný progres.
Jedno z nejoblíbenějších RPG se vrací pro novou generaci. Gothic 1 Remake staví na kultovní klasice z roku 2001, ale přidává moderní vizuál a upravené mechaniky, aniž by ztratil syrovost původní hry.
Začínáš jako bezejmenný vězeň v trestanecké kolonii odříznuté od světa magickou bariérou. Přežít znamená získat respekt, vybrat si spojence a naučit se fungovat mezi znepřátelenými frakcemi. Souboje jsou pomalejší a důraz kladou na skill, zatímco svět tě nevodí za ruku quest markery ani pohodlným fast travelem.
Proč si to fanoušci GTA 6 musí zahrát
Crimson Desert
- Rok vydání: 2026
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Nejlepší pro fanoušky akčních RPG, kteří chtějí obří svět k prozkoumávání.
Crimson Desert od Pearl Abyss ukazuje, jak ambiciózní dnes otevřené světy můžou být. Hraješ za Kliffa Macduffa, vůdce žoldnéřské skupiny Greymanes, kterému se po brutálním útoku rozpadne svět pod rukama.
Hra kombinuje rozsáhlý průzkum s náročnými souboji, kde záleží na načasování, protiútocích i střídání zbraní. K tomu přidává obří krajiny, starověké ruiny a tajemný Abyss, který dál rozšiřuje lore. Fantasy kulisy jsou od Vice City hodně daleko, ale svoboda, objevování a pocit velkého živého světa míří podobným směrem.
Proč si to fanoušci GTA 6 musí zahrát
Kingdom Come: Deliverance II
- Rok vydání: 2025
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Nejlepší pro fanoušky historických RPG, realistických světů a příběhů, kde záleží na každém rozhodnutí.
Kingdom Come: Deliverance II vrací Jindřicha ze Skalice do drsného středověku, kde se osobní pomsta rychle mění v mnohem větší konflikt. Warhorse Studios staví na tom, co fungovalo už v prvním díle, tedy na uvěřitelném světě, historické atmosféře a pocitu, že nejsi vyvolený hrdina, ale člověk, který si musí své místo vybojovat.
Čeká tě rozsáhlý otevřený svět, souboje z pohledu první osoby, postupné zlepšování schopností, dialogy s dopady a NPC, která si žijí vlastním životem. Místo fantasy magie tu rozhodují meč, reputace, oblečení, peníze a tvoje chování, díky čemuž působí Čechy 15. století mimořádně živě.
Proč si to fanoušci GTA 6 musí zahrát
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