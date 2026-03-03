Max Verstappen v simulátoru
Jak se připravit na novou sezónu F1? Přes jednu z nejlepších závodních her

Videoherní série F1 od EA Sports patří mezi nejlepší závodní tituly. Letos v ní ale přichází velké změny. Ne tak zásadní jako v případě pravidel nové sezóny, ale i tak. Co musíš vědět?
Pro navození atmosféry před startem letošní sezóny Formule 1, která vypukne Velkou cenou Austrálie v neděli 8. března, můžeš zkoušet leccos. Ať už rád čteš všechny novinky, sjíždíš rozhovory s jezdci nebo hltáš nové fotky ze zákulisí na sociálních sítích. Proč ale do monopostu přímo neusednout? Aspoň virtuálně?
Právě takovou možnost dává slavná videoherní série F1, na které pod hlavičkou EA Sports pracují vývojáři z Codemasters. Její poslední vydání z roku 2025 znovu ukázalo, jak autenticky se dá závodit i na obrazovkách, a letos by tomu nemělo být jinak.
Nastala ale nečekaná zatáčka! Místo tradičního navázání v podobě edice F1 26 se letos dočkáš robustního placeného rozšíření pro F1 25. Prakticky takové DLC, ale údajně s mnohem větším příslibem do budoucnosti.
Co čekat letos?

Aktualizované modely monopostů: Nečekej jen nový „skin“. Mění se proporce, aeroprvky i drobné detaily, které dělají z každého týmu rozpoznatelnou mašinu na první pohled. V praxi to znamená věrnější kokpity, přesnější tvary křídel a karoserie a celkově čistší, modernější vizuál odpovídající nové éře F1.
Očekávej jiné limity v zatáčkách, citlivější práci s plynem a větší rozdíly mezi styly nastavení.
Sezónní živé aktualizace podle skutečných závodů: Hra se bude víc chovat jako živý přenos. Co se stane na okruzích o víkendu, se může propsat i do virtuální sezóny v dalších dnech. Týká se to hlavně průběžných úprav výkonu, formy týmů, balancu aut a drobných „meta“ posunů, které drží kariéru i online závodění v tempu reality.
Očekávané aktualizace fyziky a handlingu: Rozšíření má být šancí sladit jízdní model s novými technickými pravidly tak, aby auta působila jinak v rychlých pasážích, na brzdách i při práci s trakcí. Pokud to vyjde, poznáš to okamžitě: jiné limity v zatáčkách, citlivější práce s plynem a větší rozdíly mezi styly nastavení (od kvalifikační ostrosti po závodní stabilitu).
Max Verstappen v závodním simulátoru

Max Verstappen v závodním simulátoru

© Rob Smalley / Red Bull Content Pool

Příprava na rok 2027

Rok 2026 bude v této sérii fungovat jako přestupnístanice. Ne další krabice s novým číslem, ale sezonní expanze, která udrží F1 25 v pohybu a hráče v kontaktu s novou érou šampionátu. Ber to jako „testovací jízdy“ – obsahově se přepneš na ročník 2026, ale zároveň se bude postupně ladit základ, aby všechno drželo pohromadě a nepůsobilo to jako uspěchaný sprint do neznáma.
A právě v tom je pointa: 2026 má být příprava na větší skok v roce 2027. Místo každoročního leštění detailů se má víc energie přelít do toho, aby další plnohodnotný díl působil jako opravdový upgrade: modernější, širší, s novými způsoby hraní a ambicióznějším pojetím F1 jako zážitku, ne jen seznamu tratí a aut.
