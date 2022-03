Part of this story

můžeš najít hlavně paření single playerovek, ale i online PvP her jako Call of Duty či Rainbow Six Siege.

. To však občas vyžaduje, aby některým svým divákům připomněla, kde jsou hranice. Lidi, kteří zajdou už dost daleko a chovají se vůči ní nevhodně, odpálkuje právě vtipnou hláškou a drobným call outem. „Když jste v pozici, kdy vás jiní idolizují či obdivují, vždy se najdou takoví, kteří to vezmou za hranu,” prozrazuje.

Amber se chce při streamování hlavně bavit a trávit čas s komunitou, ve které je jí dobře . To však občas vyžaduje, aby některým svým divákům připomněla, kde jsou hranice. Lidi, kteří zajdou už dost daleko a chovají se vůči ní nevhodně, odpálkuje právě vtipnou hláškou a drobným call outem. „Když jste v pozici, kdy vás jiní idolizují či obdivují, vždy se najdou takoví, kteří to vezmou za hranu,” prozrazuje.

Amber se chce při streamování hlavně bavit a trávit čas s komunitou, ve které je jí dobře . To však občas vyžaduje, aby některým svým divákům připomněla, kde jsou hranice. Lidi, kteří zajdou už dost daleko a chovají se vůči ní nevhodně, odpálkuje právě vtipnou hláškou a drobným call outem. „Když jste v pozici, kdy vás jiní idolizují či obdivují, vždy se najdou takoví, kteří to vezmou za hranu,” prozrazuje.