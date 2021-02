světových her v Číně

Michalovi je 30 let, měří metr devadesát a váží 100 kilogramů. Také patří mezi jednoho z nejsilnějších hasičů v Česku – reprezentuje tuzemsko na disciplínách soutěže

Michalovi je 30 let, měří metr devadesát a váží 100 kilogramů. Také patří mezi jednoho z nejsilnějších hasičů v Česku – reprezentuje tuzemsko na disciplínách soutěže Toughest Firefighter Alive (TFA) . Jen v roce 2019 například vyhrál všechny závody, kterých se zúčastnil – je mistrem republiky , zvítězil v seriálu závodu Českého poháru, je i mistrem Evropy a titulu se ujal i ze světových her v Číně .

To ve zkratce znamená, že platí za velké jméno nejen v českých a evropských, ale také světových hasičských kruzích. Zároveň ho ale můžeš spatřit i během zásahů jihočeských hasičů, zejména poblíž Písku, kde působí.

Jak ses dostal k vrcholovému hasičskému sportu?

Vyrůstali jsme s bráchou na vesnici, trávili většinu času venku a nebránili se žádné práci… Později jsme zkoušeli všelijaké sporty. Pak mě chytla bojová umění, hodně jsem trénoval, mám za sebou několik zápasů v thajském boxu a v k1. Do toho jsem dával různé překážkové závody, cyklistické nebo třeba i workoutové závody. Pak jsem v práci přišel, díky svému kolegovi Davidu Kubišovi, k TFA. Závod se mi strašně líbil a postupně se u mě dostal na první místo.

Na závodech a v práci musíš být vždy psychicky soustředěný. Dá se i tato stránka trénovat, a pokud ano, jak to probíhá u tebe?

Všechno se dá trénovat. V tomto případě je nejlepší trenér sám život. U sebe vím, že díky tomu, co jsem prožil, se nesložím kvůli maličkostem. Existuje mnoho tréninkových způsobů, jak si zlepšit psychickou odolnost, ale pokud člověk nebude chtít vyloženě on sám, tak je všechno stejně zbytečné. Nejdůležitější je chtít. Opravdu chtít. A jít si za tím.

Mně osobně pomáhají tréninky. Posouvám hranice svého těla, což posiluje i mou psychiku. Při józe se učím poslouchat tělo. V ledové řece klidním dech. Na motocyklu zvládat adrenalin. Taky je důležité dokázat se uvolnit a mít něco, u čeho vypneš. Užívám si každou volnou chvilku. Když to jde, snažím se zapomenout na čas.

Můžeš nám popovídat o nějakém zásahu, při kterém sis sáhl na své dno?

U profesionálních hasičů sloužím už přes deset let. Zásahů, u kterých jsem byl, bylo již opravdu hodně. Zažil a viděl jsem věci, které bych nikomu nepřál. Mně osobně nedělají problémy fyzicky náročné zásahy. A zásahy, které jsou těžké na psychiku, bych tu nerad popisoval. Jak už jsem říkal, není to práce pro každého.

Proč právě TFA, co tě na tom nejvíce baví?