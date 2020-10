Zasahují u nejvážnějších případů. Tohle jsou čeští hasiči z USAR týmu

Co si pod touto partičkou písmenek představit kromě těžké práce, náročných výcviků a školení? „Urban Search and Rescue Team“ představuje odřad pro vyhledávání a záchranu v obydlených oblastech, zejména pak bývá nasazen po zemětřeseních a jiných mimořádných událostech, při kterých dochází ke zřícení budov. Takový odřad má u nás na starost HZS Moravskoslezského kraje a HZS hl. m. Prahy. Samotná struktura odřadu je poněkud složitější, navíc nemá jednotnou tvář. Rozeznáváme jeho střední a těžkou podobu. Ve své plné kráse se jedná o těžký USAR odřad, kde figuruje značně velké seskupení 69 lidí týlově zabezpečených na 10 dnů. V samotném čele stojí velitel odřadu a jeho zástupce, následují 2 velitelé čet a jejich zástupci. Týlové zabezpečení mají na starost 2 týloví technici technické služby – spojaři a 2 logistici. Dále tu máme 4 styčné důstojníky, 2 lékaře, IT specialisty, statika, bezpečnostního důstojníka a důstojníka plánování. Pro samotný zásah pak nechybí ani 4 družstva hasičů se svými veliteli (1+9) a 2 kynologické skupiny (1+4). Střední USAR odřad je očesaný na 36 lidí zabezpečených po dobu jednoho týdne. Skládá se opět z velitele odřadu a jeho zástupce, 2 styčných důstojníků, velitele čety, 2 velitelů se svými družstvy (1+9), 6 kynologů, lékaře, 2 týlových techniků, IT technika a statika. Takové složení umožňuje nepřetržitou práci dvou skupin záchranářů nejméně 72 hodin po osmihodinových směnách. Odřad můžou tvořit i specialisté z jiných oborů (odborníci ze SÚJCHBO, SÚRAO, Policie ČR, apod).

Co si pod touto partičkou písmenek představit kromě těžké práce, náročných výcviků a školení? „Urban Search and Rescue Team“ představuje odřad pro vyhledávání a záchranu v obydlených oblastech, zejména pak bývá nasazen po zemětřeseních a jiných mimořádných událostech, při kterých dochází ke zřícení budov. Takový odřad má u nás na starost HZS Moravskoslezského kraje a HZS hl. m. Prahy. Samotná struktura odřadu je poněkud složitější, navíc nemá jednotnou tvář. Rozeznáváme jeho střední a těžkou podobu. Ve své plné kráse se jedná o těžký USAR odřad, kde figuruje značně velké seskupení 69 lidí týlově zabezpečených na 10 dnů. V samotném čele stojí velitel odřadu a jeho zástupce, následují 2 velitelé čet a jejich zástupci. Týlové zabezpečení mají na starost 2 týloví technici technické služby – spojaři a 2 logistici. Dále tu máme 4 styčné důstojníky, 2 lékaře, IT specialisty, statika, bezpečnostního důstojníka a důstojníka plánování. Pro samotný zásah pak nechybí ani 4 družstva hasičů se svými veliteli (1+9) a 2 kynologické skupiny (1+4). Střední USAR odřad je očesaný na 36 lidí zabezpečených po dobu jednoho týdne. Skládá se opět z velitele odřadu a jeho zástupce, 2 styčných důstojníků, velitele čety, 2 velitelů se svými družstvy (1+9), 6 kynologů, lékaře, 2 týlových techniků, IT technika a statika. Takové složení umožňuje nepřetržitou práci dvou skupin záchranářů nejméně 72 hodin po osmihodinových směnách. Odřad můžou tvořit i specialisté z jiných oborů (odborníci ze SÚJCHBO, SÚRAO, Policie ČR, apod).

Co si pod touto partičkou písmenek představit kromě těžké práce, náročných výcviků a školení? „Urban Search and Rescue Team“ představuje odřad pro vyhledávání a záchranu v obydlených oblastech, zejména pak bývá nasazen po zemětřeseních a jiných mimořádných událostech, při kterých dochází ke zřícení budov. Takový odřad má u nás na starost HZS Moravskoslezského kraje a HZS hl. m. Prahy. Samotná struktura odřadu je poněkud složitější, navíc nemá jednotnou tvář. Rozeznáváme jeho střední a těžkou podobu. Ve své plné kráse se jedná o těžký USAR odřad, kde figuruje značně velké seskupení 69 lidí týlově zabezpečených na 10 dnů. V samotném čele stojí velitel odřadu a jeho zástupce, následují 2 velitelé čet a jejich zástupci. Týlové zabezpečení mají na starost 2 týloví technici technické služby – spojaři a 2 logistici. Dále tu máme 4 styčné důstojníky, 2 lékaře, IT specialisty, statika, bezpečnostního důstojníka a důstojníka plánování. Pro samotný zásah pak nechybí ani 4 družstva hasičů se svými veliteli (1+9) a 2 kynologické skupiny (1+4). Střední USAR odřad je očesaný na 36 lidí zabezpečených po dobu jednoho týdne. Skládá se opět z velitele odřadu a jeho zástupce, 2 styčných důstojníků, velitele čety, 2 velitelů se svými družstvy (1+9), 6 kynologů, lékaře, 2 týlových techniků, IT technika a statika. Takové složení umožňuje nepřetržitou práci dvou skupin záchranářů nejméně 72 hodin po osmihodinových směnách. Odřad můžou tvořit i specialisté z jiných oborů (odborníci ze SÚJCHBO, SÚRAO, Policie ČR, apod).

Zapojení České republiky do záchranných mezinárodních operací je legislativně podloženo v několika předpisech (zákon o IZS, zákon o požární ochraně aj.). Tyto předpisy hovoří o poskytování záchranářské, materiální, finanční, poradenské či kombinované pomoci do zahraničí. Pomoc se vůči jinému státu poskytuje buď na bilaterální úrovni, nebo prostřednictvím mezinárodních organizací.

Zapojení České republiky do záchranných mezinárodních operací je legislativně podloženo v několika předpisech (zákon o IZS, zákon o požární ochraně aj.). Tyto předpisy hovoří o poskytování záchranářské, materiální, finanční, poradenské či kombinované pomoci do zahraničí. Pomoc se vůči jinému státu poskytuje buď na bilaterální úrovni, nebo prostřednictvím mezinárodních organizací.

Zapojení České republiky do záchranných mezinárodních operací je legislativně podloženo v několika předpisech (zákon o IZS, zákon o požární ochraně aj.). Tyto předpisy hovoří o poskytování záchranářské, materiální, finanční, poradenské či kombinované pomoci do zahraničí. Pomoc se vůči jinému státu poskytuje buď na bilaterální úrovni, nebo prostřednictvím mezinárodních organizací.

Jak to tedy v momentě takovéto mimořádné události funguje? Existuje snad někde parta nadšenců, co je nonstop připravená na zásah a s přilepenýma očima na televizi sleduje aktuální dění ve světě, aby s první informací o nějaké události ve světě ihned vyrazila vstříc ukojení svých dobrodružných představ? Celá věc je poněkud komplikovanější. Postižený stát musí nejprve sám od sebe požádat o pomoc skrze mezinárodní organizaci, popř. zastupitelský úřad v ČR. Informace o této žádosti doputuje na OPIS MV – GŘ HZS ČR, které pak ve spolupráci se zmíněnou organizací připraví podobu, přípravu, koordinaci i samotnou realizaci poskytnuté pomoci. V případě záchranářské humanitární potřeby jde na scénu speciální odřad dle potřeb na místě události, mezi nimiž lze najít právě USAR odřad. Jednotka pak opouští území ČR do 6 až 10 hodin od akceptování naší nabídky postiženou stranou, neboť čas je ten, kdo tu hraje hlavní roli.

Jak to tedy v momentě takovéto mimořádné události funguje? Existuje snad někde parta nadšenců, co je nonstop připravená na zásah a s přilepenýma očima na televizi sleduje aktuální dění ve světě, aby s první informací o nějaké události ve světě ihned vyrazila vstříc ukojení svých dobrodružných představ? Celá věc je poněkud komplikovanější. Postižený stát musí nejprve sám od sebe požádat o pomoc skrze mezinárodní organizaci, popř. zastupitelský úřad v ČR. Informace o této žádosti doputuje na OPIS MV – GŘ HZS ČR, které pak ve spolupráci se zmíněnou organizací připraví podobu, přípravu, koordinaci i samotnou realizaci poskytnuté pomoci. V případě záchranářské humanitární potřeby jde na scénu speciální odřad dle potřeb na místě události, mezi nimiž lze najít právě USAR odřad. Jednotka pak opouští území ČR do 6 až 10 hodin od akceptování naší nabídky postiženou stranou, neboť čas je ten, kdo tu hraje hlavní roli.

Jak to tedy v momentě takovéto mimořádné události funguje? Existuje snad někde parta nadšenců, co je nonstop připravená na zásah a s přilepenýma očima na televizi sleduje aktuální dění ve světě, aby s první informací o nějaké události ve světě ihned vyrazila vstříc ukojení svých dobrodružných představ? Celá věc je poněkud komplikovanější. Postižený stát musí nejprve sám od sebe požádat o pomoc skrze mezinárodní organizaci, popř. zastupitelský úřad v ČR. Informace o této žádosti doputuje na OPIS MV – GŘ HZS ČR, které pak ve spolupráci se zmíněnou organizací připraví podobu, přípravu, koordinaci i samotnou realizaci poskytnuté pomoci. V případě záchranářské humanitární potřeby jde na scénu speciální odřad dle potřeb na místě události, mezi nimiž lze najít právě USAR odřad. Jednotka pak opouští území ČR do 6 až 10 hodin od akceptování naší nabídky postiženou stranou, neboť čas je ten, kdo tu hraje hlavní roli.