Signal Festival 2026
© Dušan Vondra
Hokej

Hokejový videomapping na Staroměstské radnici během Signal Festivalu

Zjisti, jak Jan Šrámek a Ondřej Rakušan dostali na Staroměstskou radnici během Signal Festivalu světelnou show plnou energie ledního hokeje.
Autor: Martina Fridrichová
3 min čteníPublished on
Hokejová energie se na chvíli přesouvá ze stadionů rovnou do centra Prahy v podobě videomappingu, za kterým stojí vizuální umělec Jan Šrámek a motion designér Ondřej Rakušan. Těm se podařilo propojit digitální ilustraci s hokejovou dynamikou a historickou architekturou.
Animace Jana Šrámka a Ondřeje Rakušana na Staroměstské radnici

Animace Jana Šrámka a Ondřeje Rakušana na Staroměstské radnici

© Jan Šrámek a Ondřej Rakušan

Pro Jana Šrámka, ilustrátora, pedagoga a VJe, to nebyla jen obyčejná zakázka. Hokejem totiž žije, sám se dvakrát týdně staví do brány v amatérské lize, a dokonce i ve své volné tvorbě často zpracovává design gólmanských masek.

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„K hokeji mám pozitivní vztah už od malička. Jako dítě jsem si ve všech sportech stoupnul automaticky do brány a hokej nebyl výjimkou. Začínal jsem s kšiltovkou v ruce místo lapačky a později jsem začal hrát závodně,“ vypráví Šrámek. Jeho typický rukopis plný plošných barev teď dostal neporovnatelně větší prostor. Jak sám s úsměvem dodává:
Quotation
Určitě se jedná o moji největší hokejovou realizaci, hlavně pokud jde o metry čtvereční.
Jan Šrámek

Jak se mapuje na orloj

Napasovat dynamickou sportovní animaci na Staroměstskou radnici ale není jen tak. Zkus si představit tu fasádu – okna, gotické výklenky, orloj. Přesně z toho důvodu se do projektu zapojil Ondřej Rakušan, animátor, který má navíc vystudovanou i architekturu na ČVUT. Právě on dostal za úkol Šrámkovy statické obrazy rozhýbat a poskládat na budovu tak, aby dávaly smysl a nikde se nedeformovaly.
Red Bull na Staroměstské radnici

Red Bull na Staroměstské radnici

© Ondřej Rakušan a Jan Šrámek

S touhle členitostí museli tvůrci počítat už od prvních skic. „V dolní části se proto odehrávají převážně abstraktní animace, které vycházejí z designu hokejového kluziště,“ vysvětluje logiku mappingu Šrámek.
Quotation
Elementy, které musí zůstat kompaktní, jako například hokejisti nebo plechovka, se objevují na věži, kde je v podstatě jediná čistá plocha budovy.
Jan Šrámek
A když se ho zeptáš, jaký moment z celé projekce ho baví nejvíc? Aktivního hráče v sobě nezapře: „Já mám hodně rád brankáře.“
Signal Festival trvá od 15. do 18. října 2026

Signal Festival trvá od 15. do 18. října 2026

© Signal Festival

Sám Rakušan si spolupráci na specifickém vizuálu pochvaluje: „Práce s ilustracemi Jana Šrámka byla naprosto super. Je poměrně originální používat při videomappingu spíš grafické, jednoduché a stylizované prvky. Umožňuje to využívat perspektivní zkratky a spíš takové náznaky, takže to bylo na animování i dost praktické a zábavné.“ Díky svým bohatým zkušenostem s festivalem se navíc nezalekl ani samotné architektury:
Quotation
Animaci pro mapping na Staroměstskou radnici jsem nedělal poprvé, takže z technického hlediska to byla spíš taková rutina.
Ondřej Rakušan

Z ledu rovnou na Měsíc

Hokejový mapping skvěle doplňuje atmosféru letošního Signal Festivalu, který v Praze běží od čtvrtka 15. do neděle 18. října. Na fasádě Staroměstské radnice uvidíš i videomapping Život v pravdě (Living in Truth) od ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish. Plynule pak můžeš navázat na další vizuální lahůdky v okolí.
Laurie Anderson na Signal Festivalu

Laurie Anderson na Signal Festivalu

© Dušan Vondra

V programu by ti určitě neměla uniknout imerzivní instalace Na Měsíc od newyorské legendy Laurie Anderson v Divadle X10. Za vidění stojí i site-specific představení Voda, se kterým se na festival vrací Laterna magika (ve Staré čistírně odpadních vod v Dejvicích), nebo hodně netradiční Zvukový robot od slovenského umělce Jána Šicka v Kampusu Hybernská – interaktivní hříčka, která naprosto nečekaně mixuje moderní robotiku s klasickým lidovým uměním. Letošní téma festivalu jsou sny a vize, kterých je Praha plná.
Uvidíme se na Signal Festivalu.
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Hokej