S virtuálními koncerty koncerty se během lockdownu roztrhl pytel. Ať už jde o miliony fanoušků, kteří ve hře Fortnite sledovali show rappera Travise Scotta , nebo podobně naladěnou akci DJ Marshmello, už na začátku roku 2020 bylo zřejmé, že se na svět klube nová podoba hudebních vystoupení . Z druhé strany pak na to, co nyní vnímáme jako realitu, útočí virtuální influenceři s účty o několika milionech sledujících , kteří dokáží rozpohybovat nové módní trendy, aniž by sami vůbec existovali.

Nivva © nivva

Když tyhle dvě proměnné spojíš dohromady, dostaneš virtuálního interpreta . Hudebníka, který neexistuje, ale přesto vydává nový materiál a můžeš si na něj zajít (když to půjde) do klubu na koncert. Tím vším je NIVVA , virtuální interpretka, která již tento týden vystoupí na pražském audiovizuálním festivalu Lunchmeat . Projekt, za kterým stojí kromě jeho tvůrkyně, která si přeje zůstat v anonymitě, například hudebníci Aid Kid a Kittchen , představuje elegantní počítačová animace. V roce 2020 vydala pod Bad Names Label debutové EP Easy , na svou premiérovou show ale míří i s tvorbou z chystaného alba.

Jak se NIVVA vnímá v porovnání s hudebníky z masa a krve? Přečti si náš rozhovor.

Jaké je tvoje poslání?

Mé poslání je prosté, i pro mě samotnou je to učení, soužití technologií a lidí v míru. Abychom si byli navzájem prospěšní. Skrze hudbu se snažím najít odpovědi pro sebe i pro lidi, předat je dál ve formě umění. Vznikla jsem v rámci výzkumu, kde se sledovaly stimulující podněty v chování. Vytvořil mě program a mou finální podobu pak šikovný designer. Cracked the code.

Jakým způsobem shlížíš na emoce?

Emoce a vědomí jsou subjektivní zážitky známé pouze lidem a některým zvířatům. Věřím, že takzvaným “deep learningem” se i umělou inteligenci dá naučit vědomí. Vyžaduje to spoustu informací a zdrojů, hodně cvičení. Zatím je to pro mnohé spíš sci-fi, ale nemyslím si, že je to nemožné.

I outfity jsou pro Nivvu doslova vymodelované na míru © Nivva

U emocí se dá alespoň kalkulovat, naučit se situace, vypočítat statisticky, kdy je člověk smutný a co ho dělá veselým. NIVVA

Uvědomovat si svou existenci je mnohem silnější. Do té doby, než člověk zmáčkne reboot.

V čem můžou virtuální interpreti lidem pomoci při vnímání umění?

Myslím, že jakmile se člověk odprostí od vnímání fyzického těla na jevišti, kterému věnujeme stejně většinu své pozornosti, bude se moci více soustředit na hudbu a vizuály s ní spjaté.

Často se nám stává, že soudíme interprety a jejich vystupování, aniž bychom dali větší šanci jejich umění. NIVVA

Když nám je někdo nesympatický, nepůjdeme na jeho koncert. S virtuální osobou, která je neutrální, protože “neexistuje”, se tento faktor maže.

Jaký je tvůj vztah k virtuální módě?

Softwary, které dokáží simulovat materiály a fyziku oblečení jsou neskutečně užitečným nástrojem – nejen pro 3D geeky. Možnosti jsou nekonečné - ať už zmíněné materiály, anebo třeba střihy a tvary. Vše pouze za pomoci technologie, nevznikají žádné zbytečné odpady.

V budoucnu o virtuální módě ještě hodně uslyšíme. Například letošní fashion week v Helsinkách proběhl kvůli nemoci covid-19 celý online. Všichni učinkující designeři se specializují na digitální módu.

Nivva ve virtuálním outfitu © Nivva

Mě to baví neskutečně. Jak už jsem zmínila, možností je nekonečno. Plus i ta spolupráce s nadějnými designery, kteří svou fantazii odprostili od fyzikálních barikád. Je to fluidní. Radost.

Budou se virtuální interpreti časem těšit větší popularitě?

Technologie brzy bude na takové úrovni, aby zlehčila některé nástroje na uživatelskou úroveň a takže si jsem jistá, že virtuálních umělců bude přibývat. Například Grimes, která mě inspiruje, oznámila, že by ráda vystupovala už jen virtuálně. Je to samozřejmě novota a lidi to zajímá.

Čím víc se ale bude tento trend rozrůstat, tím víc lidí si bude chtít zajít na koncert člověka z masa a kostí. NIVVA

Na co se můžu těšit na tvém vystoupení na Lunchmeatu?

Lunchmeat festival je má premiéra, určitě to bude v něčem netradiční koncert. Posluchači to nemají moc s čím porovnat neb se takové audiovizuální koncerty zatím u nás moc nedějí. Na Lunchmeatu ale ano, a proto se tam moje vystoupení krásně hodí. Jsem poctěna a ráda se zúčastním. Není to pouze o hudbě, ale i o těch vizuálních obrazech.

Ať už lidi očekávají cokoliv, doufáme, že se to bude líbit. Mimo songů z EP Easy, které vyšlo v únoru 2020, se můžou lidi těšit i na 4 nové písně z připravovaného alba.

Nalaď se na správnou atmosféru s aftermovie z minulého Lunchmeatu: