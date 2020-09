Jakmile jí uslyšíš, utkví ti její hlas v hlavě na pořádně dlouhou dobu. Svůj osobitý zvuk chce teď r’n’b zpěvačka Annet X posunout na novou, zatím nepoznanou úroveň v podobě dlouhohrajícího alba . V době, které kralují singly a maximálně kratší EPčka, finišuje v úzké spolupráci s producentem Radimem a kameramankou a režisérkou Veronikou Donutkovou práci na neotřelém projektu. Už v létě nám v rozhovoru o desce prozradila, že na cestě při hledání co nejoriginálnějšího zvuku ve spojení s vizuálnem hodlají zajít hodně daleko . To před několika dny Annet X potvrdila, když vydala první singl z chystaného alba - Spicylicious .

Samply ze starých vinylů, skupina slovenských tanečníků Spicylicious dancers pod taktovkou choreografky Kataríny „Chilli“ Čillíkové a text s melodií, které tnou do živého, dávají dohromady energií nabitou píseň, na kterou jsme se Annet X a Radima zeptali v následujícím rozhovoru.

Choreografka Chilli a režisérka videa Veronika Donutková už za sebou několik spoluprácí mají. Nechávala jsi na základě toho vizuál na nich, nebo jste se s Radimem zapojili do procesu plánování?

Ono to jde nějak všechno ruku v ruce. 7 měsíců jsme s Veronikou a Radimem v kontaktu úplně každý den a Veronika slyší od první noty, jak treky vznikají. Je to pro nás naprosto organický proces, kdy během toho, co už nějak začíná znít beat, řešíme jeho náladu, pak vznikne text, který jsme u Spicylicious taky z části upravovali spolu na chatě, a u toho už ve vášni brainstormujem a házíme na sebe nápady ke klipu. Veronika má pak čas to sama za sebe zpracovat, protože přesně zná koncept treku a můj vztah k němu.

I přes extrémní vedra si celý štáb s natáčením dobře poradil © Veronika Donutková

Oslovení Chilli na takovou energicky nabitou bombu, jako je trek Spicylicious, bylo naprosto automatický rozhodnutí. Annet X

Ona je naprosto jedinečná. Chilli jsme nemuseli říct vlastně nic. Sama vycítila jakou energii ten tanec musí mít. A já měla z jejich minulých spoluprací vždy husí kůži, proto nešlo jinak než v nich mít 100% jistotu.

Jak se ti s takovou skupinou tanečníků spolupracovalo?

Byla to podle mě pro nás všechny velká zodpovědnost a challenge. Jak pro mě, tak pro Radima, Chilli, produkčního Miška Boha a hlavně Veroniku. Vytvořit tedy pohodlí pro všechny tanečníky, kdy jsme byli první natáčecí den v tak starým neprovozním domě, kde se ani nemohlo na záchod, byly šílený letní vedra a všichni na sobě měli bundy, dlouhý kalhoty a podobně, byla fakt zkouška nás všech.

Naprosto každý zúčastněný tanečník či tanečnice jeli celý dva dny na 200 % a ani v jediný moment neukázali únavu. Annet X

Možná, kdyby to nebyli právě oni, tak bych řekla, že natáčení s tolika lidma nechci zopakovat. Ale proto, že šlo o lidi s takovou energií a atmosférou, nejde odpovědět jinak, než že to bylo skvělý a zopakovala bych to hned.

S Veronikou a Radimem jste poslední dobou úzce spolupracovali nejen, co se týče vizualna. Máš pocit, ze tahle spolupráce zásadně změnila tvou tvorbu?

NAPROSTO. Poznávám sebe a svý kořeny v muzice víc, než kdy dřív. Učím se bejt lepší umělec, lepší člověk. A to jedině díky nim.

Radimo, z jakých desek jsi konkrétně bral samply?

Radimo: Samploval jsem striktně jen sbírku mýho táty, která čítá tak 500 vinylů. Jazz, soul, americkej folk. Český i z ciziny. U Spicylicious jsem se snažil o nějaký neortodoxní bicí v kombinaci s 808 basou a tohle z toho vyšlo.

Annet X v obklopení Spicylicious dancers © Veronika Donutková

Annet je úžasná zpěvačka, která má po všech stránkách šmrnc, a to, i když zpívá česky. Radimo Vychopeň

A přesto, že nás dělí skoro dvě dekády, si myslím, že právě v tom je velká síla našeho spojení. Věřím, že jsem přinesl víc z kořenů hudby, co sama poslouchá, něčeho, co u nás v současné hudbě tolik k slyšení není.

Co prozrazuje Spicylicious o soundu chystaného alba?

Že to děláme jedině tak, jak to cítíme my a neřídíme se tím, co by "mohlo/nemohlo fungovat" u nás.

V jaký fázi je release alba, co plánujete dál?

Jsme skoro u konce? Nebo ještě ne tak úplně, haha. Vymýšlíme si pořád nové věci, které chceme v desce zahrnout nebo k desce připravit, a proto práce neubývá. Momentálně doděláváme poslední tracky, mixujeme, točíme klipy a to něco dalšího, na co je ještě čas, než to prozradíme :)

Sleduj rozhovor s Annet X od našich slovenských kolegů z RedBull.sk!

Na Hudbách s Annet X