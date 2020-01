Kdo by neznal

, jednoho z pilířů legendární kapely PSH a také celého labelu

?! Oceňovaný turntablist DJ, dnes stálice na poli tuzemské hudební produkce, do jehož beatu dříve nebo později rapoval snad každý, kdo na scéně něco znamenal.

Má za sebou nespočet vydaných skladeb

a další vyprodukované věci jako třeba hudbu k filmu Vejška! Leckdo by jeho pracovní tempo neustál, ale on si k tomu ještě rozjel vlastní restauraci a nejen to. Prostě non stop dříč!