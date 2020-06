V asi nejstriktnějším bangeru s názvem Gram pod nosem zase dostávají lekci zlí jazykové, kteří s oblibou rozšiřují nepravdy o tom, že Ektor užívá tvrdé drogy . „Když jsem řekl to první NE, jsem udělal tak správnou věc,” vysvětluje do úderné produkce od slovenského Abeho z H16 . Tento track si stejně jako většina alba zaslouží vyzdvihnout i díky lingvistickým hrátkám, jež zde Ektor zasazuje do tvrdých, ale dobře zapamatovatelných řádků: „ Zamotali se do vlastní pasti, viděl jsem osudy – hvězdy zhasly – hustleři, co to sypali na stůl, přemety z klubu do klubu – gymnastika. Plastový děvky do VIPka, ať to ví zas celý město… ”