Kdo tvoří image současného rapu u nás a na Slovensku?

Grafika , fotky , animace nebo video . Všechny tyto segmenty neodmyslitelně patří k výslednému produktu, kterým může být album, singl nebo třeba koncert. Dovedeš si představit nový hit bez videoklipu nebo coveru? Ohlásil by snad nějaký interpret album, aniž by k němu nafotil nové promo fotky? Jde to samozřejmě i bez všech těchto esencí, ale zejména v dnešní době by většinu fanoušků takový přístup překvapil.

Oslovili jsme tedy několik aktuálních umělců, kteří se zabývají vizuální estetikou a v pozadí často odvádí „ špinavou práci ”. Proč špinavou? Ruku na srdce, kolik lidí se ihned po vydání projektu od svého oblíbeného interpreta pídí po tom, kdo mu zajistil fotky, video či obal? A právě proto dnešní článek věnujeme těmto šedým eminencím českého a slovenského rapu.

Nazarij Kľujev

Slovenská parta TOXPRO je audiovizuální společnost, která zajišťuje kompletní servis v oblasti reklamy, hudebních videoklipů i filmu. Především jsou ale také partou mladých a kreativních lidí, které nadmíru baví to, co dělají. A právě film a dokument jsou platformy, které kolem TOXPRO aktuálně rezonují nejvíce, což potrvrzuje i očekávaný projekt s názvem Rytmus: Tempos . V něm se bratři Nazarij a Maxim Kľujevovi se svým týmem ohlédli za 30 lety slovenského rapu, kterého je zmiňovaný Rytmus nejvýraznějším představitelem.

Nazarij Klujev © TOXPRO

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

Bolo to už od útleho detstva, kdy ma audiovízia velmi priťahovala. Videoklipy, filmy, videohry, neskor na základnej škole prvé pokusy s Counter-Strike movie makingom, na strednej prvé pokusy o videoklipy... Nasledovalo studium filmu na FTF VŠMU v Bratislave a založenie štúdia TOXPRO. Odvtedy sa venujeme už len audiovízii.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Povedal by som, že je to kombinácia oboch. Projekty so zadaním a mantinelmi pomáhajú si osvojovať remeslo, zlepšovať skills, rozširovať možnosti a budovať tak slobodnejšie zazemie pre vlastné projekty, ktoré potom v rámci štúdia berieme ako odmenu.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Tych vysnívaných spoluprác by mohlo byť veľmi veľa, ale keby som mal len tak strelit, tak by to bol DJ Khaled.

Max Mráz

Video maker (Wind Sends Production / Black Sheep Cartel)

Instagram: @max_mraz , @wind_sends

Max Mráz je mladý pražský video maker, který netočí pouze na našem území, ale jsou mu vlastní i vyhlášené spoty v New Yorku nebo Berlíně. Hrdě se hlásí k domovské crew Black Sheep Cartel, kde je dvorním tvůrcem vizuálů. Dále se podílel na videoklipech pro Hugo Toxxxe, Skinny Barbera, Fobia Kida, Jamese Colea nebo Oriona.

Max Mráz © Max Mráz

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

V mojí tvorbě mě nejvíc inspiroval Azae Production. Především jeho street stylem točení. Spolupracoval už v roce 2013 se spoustou hvězd z Chicaga. A právě v tý době jsem si ho začal všímat. Potom Dan Folger, kterej dělal jednu dobu main fotografa v Taylor Gangu a fotil i točil Wiz Khalifovi každou show plus několik klipů.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Pro mě je nejlepší varianta, když dostanu nějaký námět nebo představu, jak by to zhruba mělo vypadat. Já pak dodělám detaily a dovymyslím ostatní věci kolem. Takže tak 50/50 bych to viděl…

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Můj největší sen je spolupracovat s GLO Gangem. Jak hudebně, tak stylově mě to nejvíc táhne právě k nim. A pokud mám jmenovat jednoho člena, tak určitě Chief Keef nebo Tadoe.

Paul Gate

Pavel Závorka tvoří grafiku pod přezdívkou Paul Gate a jeho práci je viditelná nejen na řadě tuzemských děl. Do širšího povědomí se dostal po přestěhování do Prahy, kde se zároveň stal členem holubího labelu Hypno808. Na kontě má covery desek a plakáty pro jména jako Hugo Toxxx, James Cole, Sergei Barracuda, Smack nebo dokonce Swae Lee z Rae Sremmurd

Paul Gate © Paul Gate

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

Odmala jsem kreslil, dělal koláže a tak dále. Přišlo to přirozeně. Když mi bylo 13, naši mi dali foťák, ke kterýmu byl přibalenej Photoshop. Foťák šel stranou a já začal dělat první věci na PC.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Baví mě mít volnou ruku pro konkrétní projekt.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Nikdo konkrétní mě nenapadá… vážně.

Kubo Krížo

Asi bychom jen těžko hledali fotografa, který je více spojen s československou urban kulturou, než je slovenský Kubo Krížo. Ve výčtu jeho spoluprací by bylo jednodušší vyjmenovat spíše pro koho ještě nefotil. Plody jeho práce se odráží v odvětví hudebním, kulturním, ale i sportovním a módním. Jedinečný styl a cit pro fotku je to, co z jeho tvorby dělá jednu z nejvyhledávanějších a nejrespektovanějších ve hře.

Kubo Krížo © Kubo Krížo

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

V podstatě to byl můj táta. Bylo to 12 až 13 let zpátky. Během svátků měl ze mě ponorku, že jsem pořád doma (respektive bylo to u babky na vesnici) a namísto čumění do telky bych se měl jít projít. Tak jsem vzal takovej klasickej digi kompakt od Kodaku a udělal jsem pár fotek ve vesnici. Tátovi se to docela líbilo a když on mi něco pochválil, tak to nebylo jen tak.

Pak jsem šel skejtovat na Slavín a kámošovi jsem vyfotil trik. Ta fotka nějak oběhla naší malou skejtovou scénu a kluci mi dávali hodně props. To mě extrémně potěšilo a vlastně to byl hlavní impuls, proč jsem začal fotit. Mně osobně se ty fotky až tak nelíbily, spíš jsem měl obrovskou radost, když se to líbilo ostatním.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Dost mě baví kombinace obou způsobů. Když dostanu zadání, ve kterém mám volnou ruku (občas to bývá i zajímavej nápad). Ale samozřejmě mě nejvíc baví, když dostanu úplně volnou ruku i s nápadem, což je málokdy. Lidi do toho hodně rádi kecaj.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Nemám konkrétně žádnou vysněnou spolupráci. Rád bych v budoucnu dělal projekty, který jsou real. A to takovým způsobem, že bych například svojí tvorbou dokázal podpořit lidská práva, zvířecí práva nebo životní prostředí. Nedávno jsem měl v Bratislavě vernisáž o lidech, co přežili Holocaust. To se mě osobně hodně dotklo a tímhle směrem bych se chtěl ubírat.

Asi by mě bavilo fotit pro National Geographic. Jinak mě hodně baví adidas skateboarding nebo z hudební kultury Dexter Navy. Dělaj skvělý výstupy. Konkrétního interpreta nebo osobnost asi nemám, protože mi dost záleží i na tom, jaký ten člověk je doopravdy a ne jen, jak se tváří před kamerou nebo foťákem. Takže nechci jmenovat nic konkrétního, pokud toho člověka osobně neznám.

Daniel Kristl (Danpingdon)

Video maker

Instagram: @danpingdon

Daniel Kristl aka Danpingdon si vybudoval specifický a signifikantní rukopis, a i přes svůj mladý věk je úspěšným video makerem, který má za sebou spolupráci se špičkou československé scény. O videotvorbu se zajímá od roku 2015, přičemž první větší projekty se po jeho boku udály kolem let 2017 a 2018. Od té doby už měl před kamerou jména jako Rytmus , Yzomandias, Nik Tendo, Separ nebo Dokkeytino s Radikalem. Je výrazným zástupcem nové vlny na Slovensku

Danpingdon © Matus Zetak

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

K vizuálnej tvorbe ma priviedol otec, kedže bol kameraman svadieb a podobných vecí. Bolo to cca 2015 a zaujímal som sa o video, techniku a rap. Tak som to nejak spojil.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Baví ma, keď sa spojí predstava interpreta s tou mojou tak, že je to vzájomné.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Nemám vysnívanú spoluprácu, ale dajme tomu Gunna.

Thomas Habr

Ačkoliv je pražský Thomas Habr mezi fotografy relativně mladým zástupcem, stihl toho na svůj věk poměrně dost. První festival, konkrétně High Jump, fotil v roce 2015, a od té doby se specializuje právě na hudební akce a interprety. Kdo se taky může chlubit fotkami Travise Scotta, Migos, Dipla, Gashiho, Skepty nebo Gunny? Z domácích interpretů fotil například celou tour Ektora, ale měl před objektivem třeba i Dalyba či Nik Tenda.

Thomas Habr © Thomas Habr

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

To je docela vtipná historka, jelikož úplně první taková myšlenka vznikla zhruba v roce 2009, kdy jsme s kamarády aktivně hráli Call of Duty a natáčeli na YouTube různé montáže, což se pak přehouplo v to, že jsem na svůj kanál potřeboval nějakou grafiku. Takže jsem asi měsíc studoval, jak funguje Photoshop a jak si vyrobím logo a banner. O pár měsíců později jsem designoval pro gamery po celým světě. Studoval jsem grafický design, jenže grafika už mě ve 3. ročníku přestávala pomalu bavit. Jelikož jsme měli i předmět fotografie, tak jsem v tu dobu poprvé začal experimentovat s focením. A pak už to jelo. Chodili jsme s kamarády fotit ven, nejdřív sebe jak někde stojíme, pak jsme se zaměřovali na urbex, a potom jsem měl možnost fotit svůj první festival – Highjump 2015. Od té doby jsem si vyzkoušel vyfotit hodně věcí, ale vždy mě nejvíc bavilo fotit všechno, co se týče hudby a módy, což je primárně to, co fotím teď.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

To záleží pro co, respektive pro koho se fotí. Občas jsou totiž nějaké guidelines, které se prostě musí dodržovat, takže je to dost o vzájemné komunikaci. Spíš mě ale baví vymýšlet vlastní koncepty, kde vím, že mám důvěru klienta a mohu ztvárnit to, co mám opravdu v hlavě (občas to ale bohužel nevyjde z hlediska budgetu, asi mám moc velkou představivost, haha).

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Asi nejvíc bych chtěl, aby byla moje práce celosvětově uznávaná a lidé mě podle ní poznali. Ať jde o spolupráci s kýmkoliv. Pokud bych měl říct nějaké jméno, tak to bude asi Drake, protože kdo by nechtěl tvořit projekty s jedním z nejznámějších artists na světě. Jeho vizuální styl, o který se stará z velké části Theo Skudra, je mi velice blízký a momentálně i velkou inspirací.

Andreas Gold

Grafik, video maker, malíř (Milion+)

Instagram: @andreas_gold

Původem z Valašska, ovšem nyní už pěkných pár let kovaný Pražák. Tedy ne tak doslova, kromě Prahy má totiž svou druhou základnu také v Pardubicích, kde sídlí i jeho domovský label Milion+. V něm působí Andreas Gold jako hlava kreativního oddělení. Jinými slovy, projde mu pod rukama veškerá grafika, kterou můžeš od M+ znát. Zároveň se podílí na velkém množství videoklipů. Ať už pro zmíněný label nebo třeba Smacka, Hugo Toxxxe a další. Registrovat můžete i jeho projekt yyungmann.

Nezaprodat se, vydělat cash... © Dereck Hard

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

Otec se živil grafikou, když jsem byl fakt malej. A ve 3 letech jsem myslím navrhl své první logo. K tomu energie z vesmíru a několik let a jsme tady. Je to určitá přirozenost, už to řada umělců popisovala. Proč nebo co je vede k tvorbě. Patřím mezi skupinu lidí, která musí tvořit. Když není materiál, který většinou je, problém současné doby je spíše opačný a materiálu je velmi mnoho. Zešílel bych, kdybych to všechno nemohl zkoumat.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Nechci tady hned začínat filosofický rozbor o tom, že konkrétní zadání neexistuje a pravidla jsou k tomu, aby se porušovala. Ale většinou tvoříme v rámci labelu, protože 90 % své práce a času investuji právě do Milion+. Takže průběh je následovný: interpret pošle track, já si to pustím, sepíšu základní nástřel, doplníme o vize interpreta a následně se pokračuje v realizaci dle projektu. Takže si to konkrétní zadání vlastně vytvářím sám.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Uwe Boll.

Jan Strach

Áčkoví interpreti vědí komu volat, když potřebují promakaný a stylový videoklip. Bratranec NobodyListena Jan Strach je zárukou kvality, kterou zejména v posledních letech hojně vyhledávají nejen hudebníci, ale také lidé z reklamní branže. Jeho jméno tak můžeš vnímat i ve spojení s brandy jako jsou Red Bull, Coca-Cola, Sprite, Addict, Universal nebo Evropa 2.

Jan Strach © Jan Strach

Rapper Ektor o něm říká: „Už jsem malinko rezignoval na točení high-budget videoklipů, ale Honzovi se to povedlo a získal si mojí důvěru. I přesto, že je to mladej kluk, beru ho jako plnohodnotného umělce a člověka na svém místě. Určitě budeme do budoucna spolupracovat dál!”

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

Přímo k natáčení jsem se dostal ve 14 letech, když jsem se přestěhoval do Prahy na internát. Na intru jsem se poznal s Petrem Žižkou, který se mnou spolupracuje dodnes jako gaffer. Studovali jsme spolu filmovou střední školu, kterou jsme v roce 2018 odmaturovali.

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Popravdě to rád kombinuju. Čím déle to dělám, tím volnější ruce mám. Klient už ví, co může očekávat a dává mi plnou důvěru. Většinou se však potkáme přesně tam, kde potřebujeme. Nikdy si nevydupávám svou vizi na sílu. Musí to fungovat na obou stranách.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

Jednoznačně Travis Scott a rap generace kolem něj.

Jan Kloss (Zerwox)

Jan Kloss aka Zerwox je erudovaný grafik a vizuální umělec, jehož jméno v grafickém světě netřeba představovat. Pochází z umělecké rodiny a má za sebou nespočet projektů. Pro naše čtenáře bude však nejvíce znám díky dlouhodobé spolupráci s labelem TyNikdy. Jmenovat můžeme například Restův Restart, Ideovo Tempo, 20 000 mil pod morom od dvojice Matys a Kenny Rough nebo společný labelový projekt Akta X, který si odnesl žánrového Anděla v kategorii rap / hip hop. Zerwox ale vytvořil třeba i logo a designy značky Rap Everyday nebo vizuální identitu Hip Hop Kempu 2018.

Zerwox © Sergey Lemon

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

Popravdě přesně ani nevím, ale určitě to byla rodina. Vyrůstal jsem v prostředí, které bylo jakýmkoliv formám umění otevřené. Táta se živil (a dodnes živí) jako grafik, máma dlouhou dobu vedla galerii a byla i jinak činná, můj děda s babičkou pracovali se sklem (Miluše a René Roubíčkovi), teta výtvarnice… Prostě to bylo tak nějak kolem a i když jsem nejprve studoval všeobecný gympl, čehož rozhodně nelituji, tušil jsem, že mě to táhne spíš k tomu dělat něco kreativního. Navíc jsem doma viděl, že je možné být i relativně pánem svého času, když člověk dělá na volné noze. Že dny nemusí být jeden jako druhý, že práce nemusí být jenom zdrojem financí, ale realizací určité vášně. Když jsem se pak dostal na UMPRUM k Rostislavu Vaňkovi a byl konfrontován s jeho přístupem i pohledem některých spolužáků, tak to bylo víc a víc jasné.

Cover pro Champion Sound © Zerwox

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

To je složitá otázka. Asi to ale záleží projekt od projektu a člověk od člověka. Pokud se teda nebavíme o úplně volných věcech nebo o tom, co si člověk vymýšlí sám pro sebe. U zakázek to může být opravdu rozdílné. Někdy člověk dostane zdánlivě volnou ruku, je to ale způsobeno spíš tím, že zadavatel neví, co chce a neumí to definovat. To je pak trochu problém a práce stylem „pokus/omyl” umí být dost časově náročná a zbytečná. Pokud je ale klient naladěný na stejnou vlnu a důvěřuje, tak je to super. Naopak super může být i to dostat poměrně dost konkrétní zadání a nebo představu a tu se pak snažit zhmotnit či nějak dál rozvést.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?

To je opět otázka, na kterou neumím odpovědět jedním jménem. Vyvíjí se to podobně jako můj hudební vkus i mé vnímání artists, které bych rád jmenoval. Určitě bych nepohrdnul prací pro lidi jako El-P, Tyler, Kendrick, Boogie, James Blake, Danny Brown, Wiki… Je jich celá řada a každým dnem se to mění. U mnohých z nich mám ale pocit, že není proč, že mají vizuál dobrý a svůj. Někdy ale nad různými covery i u sebelepších interpretů musím kroutit hlavou. Třeba UK scéna je v tomhle kapitola sama pro sebe. Občas si říkám, že dělat podobnou práci jinde než v ČR, asi by ty obzory byly výrazně širší. Na druhou stranu jsem rád za to, co je. V tomto ohledu si třeba velmi vážím našeho přátelsko-pracovního vztahu s Ideou z Ty Nikdy. Společně jsme už udělali z mého pohledu mnoho zajímavého, a vím, že jsme ještě neřekli vše. Mnoho nových společných projektů je na cestě a těším se na každý z nich. Jeho nová deska bude velká a snad nejen po hudební stránce.

Einhorn & the Dream Team (TyNikdy) © Zerwox

Ale abych se přece jen vrátil k té otázce, tak i když opravdu nejsem na to se někam tlačit nebo o sobě dávat vědět a raději čekám v rohu, až si někdo všimne, výjimečně jsem se ozval např. 070 Shake. V době, kdy vydávala svoje Glitter EP, jsem z ní byl paf natolik, že jsem poslal pozitivní zpětnou vazbu jako nějaká fanynka a odkaz na nějaké práce. Relativně suché poděkování ale nepředznamenalo možnou spolupráci. A při pohledu na cover její další desky si říkám (samozřejmě s notnou dávkou nadsázky), že je to škoda. Následné koncerty jsem si ale užil i tak, zhrzený nejsem. Někdy se ty věci stanou samy a to mám nejradši. Když jsem třeba ještě na střední jezdil kupovat do Německa CDs a žral lidi kolem Boot Camp Click / Duck Down, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že někomu z nich budu někdy dělat cover. Mnoho let poté se mi ozval Radimo z Champion Sound, se kterým máme za sebou již také řadu spoluprací, že jede tour se Smif N Wessun a jestli bych jim s něčím nepíchnul. Jasně, že jsem řekl ano. Tak uvidíme, kdo bude další. Může to přijít hned zítra. Svět je čím dál tím menší.

Tomáš Kamas (Cut Throat1)

Nejmladším zástupcem v našem dnešním článku je 18letý Tomáš Kamas s přezdívkou Cut Throat1 z Nového Jičína. Svým specifickým stylem si získal oblibu zejména u mladších interpretů jako jsou Naume, Sensey, Fobia Kid nebo AstralKid22, ale zaujal například i Hugo Toxxxe nebo AK. Aktuálně se soustředí zejména na tvorbu coverů k singlům či celým projektům, takže ho nezapomeň sledovat, ať ti nic neunikne.

Cut Throat1 © Cut Throat1

Kdo, nebo co tě přivedlo k vizuální tvorbě? A kdy to bylo?

Internetový článek o digital artu, který jsem četl v 7. třídě. Hned jak jsem to viděl, tak jsem si řekl, že to chci dělat taky!

Baví tě víc tvorba dle konkrétního zadání pro konkrétní projekt, nebo spíš když máš volnou ruku a tvoříš „jen tak“?

Mám rád spolupráci typu, když mi rapper řekne, co by se mu zhruba líbilo a já se podle toho přizpůsobím. Takže vlastně chci jen téma a na to volnou ruku. Tak se mi pracuje nejlépe.

Jaká je tvá vysněná spolupráce? Pro koho bys chtěl tvořit, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě?