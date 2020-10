. Přesně tato slova se v myšlenkách stovek tisíc fanoušků momentálně asi nejúspěšnějšího interpreta u nás opakovala poslední měsíce nejvíce. Vlastně si kladu otázku, nad kterou nejspíš někdy přemýšlí i sám Viktor. Jak se stalo, že to „vybuchlo” do těchto rozměrů?

Viktor Sheen . Album. Barvy . Přesně tato slova se v myšlenkách stovek tisíc fanoušků momentálně asi nejúspěšnějšího interpreta u nás opakovala poslední měsíce nejvíce. Vlastně si kladu otázku, nad kterou nejspíš někdy přemýšlí i sám Viktor. Jak se stalo, že to „vybuchlo” do těchto rozměrů?

Viktor Sheen . Album. Barvy . Přesně tato slova se v myšlenkách stovek tisíc fanoušků momentálně asi nejúspěšnějšího interpreta u nás opakovala poslední měsíce nejvíce. Vlastně si kladu otázku, nad kterou nejspíš někdy přemýšlí i sám Viktor. Jak se stalo, že to „vybuchlo” do těchto rozměrů?