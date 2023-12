Red Bull SoundClash je výjimečný koncertní koncept, kde se dva umělci utkají proti sobě v 6 kolech a s každou další výzvou bojují o hlas publika, který o vítězi rozhoduje pomocí hlukoměru. V jeho pražské edici se proti sobě utkali výrazní interpreti české scény REST a REDZED . Show předcházelo třídenní soustředění s nabitým programem a samozřejmě generální zkouška v den D. Jak tento očekávaný večer dopadl?

REST on fire 🔥 © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool

Ve čtvrtek 30. listopadu to všechno začalo v podstatě ráno. Všichni účinkující měli napilno. Nejprve zkouška kapel, potom na to vlítli sami REST a REDZED. Už jenom zvukovka byla nářez , představa, že se k tomu ještě přidá vyprodané Forum Karlín...

Vždyť to tady dnes musí spadnout! 💥🤯

Oba umělce jsme před show vzali na slovíčko. V čem před koncertem viděli svoji výhodu? 🎤🗣️

REDZED na generálce Red Bull SoundClash 💥 © Jakub Zeman Jsme tvrdí a pracujeme dobře s publikem. REDZED

REST na zkoušce Red Bull SoundClash 💥 © Jakub Zeman Nehraju na playback a je mi rozumět. REST

Krátce potom, co se Forum Karlín naplnilo, si stoupl za pult DJ NobodyListen a servíroval davu jednu pecku za druhou. Večerem provázela Zuzana Tvarůžková a její kolega, praotec Red Bullu Orion , jak ho sama nazvala. 😀 Pojďme si přečíst, jak to vypadalo na jednotlivých stagích.

01 Červená stage 🔴

Hod korunou rozhodl, že začínající stagí byla červená, která patřila REDZEDOVI. I bez barev by člověk poznal, které pódium je jeho. Uprostřed se vyjímala hrůzostrašná kostra, kterou doplnili REDZEDOVI hypemani v maskách i bez nich. Z atmosféry na této straně běžel mráz po zádech . Vše se ještě umocnilo, když se hlas REDZEDA rozezněl a fanoušci ožili. V posledním kole si umělci měli přivést na stage svou „divokou kartu“. Na červené pódium dorazil STEIN27 , který vystoupil s remixem skladby Škodit a perfektně doplnil celou show. Ze stage se na druhou stranu ozývalo jen:

REST in peace! 🪦 tým REDZED

REDZED a jeho crew na Red Bull SoundClash 2023 v Praze © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool

02 Modrá stage 🔵

Modrá stage se nesla naprosto v odlišném duchu. RESTA na stagi doplnila kapela Champion Sound , která se po jeho boku držela až do konce. Doručili spoustu scratchových parts a otočili své skladby, stejně jako druhá strana, do velmi nečekaných poloh. Modrou stage obohatili dokonce i b-boys, kteří to na pódiu pořádně roztočili. 🌪️ Největší hřeb však přišel s „divokou kartou“.

To poslední, co by člověk na takové show čekal, je asi sbor zpívajících seniorů. A světe div se, on fakt přišel! Takže si to představ asi tak, že nastoupí parta seniorek z neziskové organizace Elpida na stage a směrem k druhé stagi vysílají refrén: „Seru na tvůj hype, seš wack. Seru na tvůj hype, nech mě. Seru na tvůj half playback.“

"Seru na tvůj hype, nech mě." © Jakub Zeman

03 Výsledky 🔵👑

Kolo Výherce WARM UP bez hlasování COVER REST 🔵 TAKEOVER I. REDZED 🔴 TAKEOVER II. REST 🔵 CLASH REDZED 🔴 DIVOKÁ KARTA REST 🔵

04 Komu fandili Niko, Adamson a David Luu na Red Bull SoundClash? 🤩

Adamson : „Můj favorit byl REDZED. Jsem jeho fanoušek, znám jeho tracky a baví mě to. Největší top večera pro mě byla písnička Rave in the Grave, to je extremní banger. Baví mě prostě ta kombinace rapu a heavy metalu. Klidně bych si na to dal nějaký taneční vstup.“

Niko : „Můj favorit byl jednoznačně REST. Je mi blíž. Vedle mě na koncertu stáli dva ukecaní chlapi a celou dobu fandili REDZEDOVI a hodně RESTA shazovali. A když REST naběhl se svou energií a na konci to vyhrál, tak jen sklopili hlavy a uznali, že si to zasloužil. REDZED mě ale překvapil, s jakou sílou do té show šel.“

David Luu : „Můj favorit byl určitě REST. Mám ho s touto disciplínou spojeného. Když se řekne freestyle nebo nějaký battle, tak si představuji zrovna jeho. Krásně do toho sedí.“

05 Rozhovor s RESTEM 👑 a REDZEDEM

Jaký byly první pocity po show?

REST : Jsem šťastný, že to proběhlo tak, jak to proběhlo, a že to proběhlo s lidmi, se kterými to proběhlo. Obrovský respekt. Byl to velký kus práce a dneska to vybouchlo tak, jak to vybouchnout mělo.

REDZED : Jsem pořád přeplněný adrenalinem, ještě jsem se nedokázal pořádně zklidnit. Bylo to úžasné, lidi byli super. Děkuji moc!

Co jste dělali na stagi se svojí kapelou, když jste čekali na takeover? Byli jste v té době fanoušci, nebo jste už byli soustředění na svůj vstup?

REST : Já jsem si ty věci užíval. Ať už to byly jejich předělávky našich věcí, nebo to byly jejich tracky, tak prostě kluci jsou dobrý a baví mě, jakým způsobem to hrají. I když to děláme jinak, tak mají prostě obrovsky dobrou energii a my jsme si užívali drtivou většinu z druhý strany. Akorát jsme tam nemohli úplně jásat a dělat bordel. Ale bavili jsme se celou tu dobu!

REDZED : Když kluci z Champion Sound a REST začali hrát Rave in the Grave a Stay Outta Flammes po svým stylu, tak mě to dostávalo, protože jsem nikdy neslyšel svůj track takto předělanej, bylo to strašně zajímavý. Připomínalo mi to takovej ten jazzovej noiarovej vibe s boombapem, byl to mazec.

Inspiroval vás tento formát v něčem novém?

REDZED : Já jsem hudebník, který není rád limitovaný. A i když mě Red Bull SoundClash docela limitoval, tak jsem zjistil, že to vlastně není vůbec špatně. Můžeš takhle přijít na spoustu nových nápadů na tracky. Jsem velice rád, že jsem do toho šel, byla to bomba.

REST : Já z toho mám velmi podobnej dojem. Protože tam bylo spousta místa, kde jsem musel opustit svoji komfortní zónu, na kterou jsem zvyklej a najednou jsem byl pod tlakem. Musely vzniknout věci, který bych za normálních okolností vůbec nedělal. Byla to super škola a ten přetlak přinesl něco, co se může posunout někam dál. Jsem taky strašně šťastnej, že jsme udělali společnou věc. Nebýt Red Bull SoundClash, tak by to trvalo ještě spoustu let, než by se něco takovýho stalo. To je pro mě důležitější než to, kdo prohrál, nebo vyhrál. Byla to skvělá show a máme venku skvělou věc.

Můžeme od vás společně očekávat ještě něco dalšího?

REDZED : Ještě jsme se o tom nebavili, ale ta věc, co jsme teď udělali, zní dobře a hutně a v tom boombapovým vibu si podle mě sedíme, takže proč ne?

REST : Absolutně.

Dva vítězové 👑 © Kuba Zeman

Co pro tebe znamená dnešní výhra?

REST : Já jsem si to fakt užil, ale nic se pro mě nemění. Jsem vděčnej, že tu byli s námi lidi. Pro mě jsme vítězové oba a je pro mě vítězství, že se to povedlo!

06 FOTOGALERIE 📸

DJ NobodyListen rozehřívá publikum 🔥 © Lukáš Wagneter Atmo nástupní show týmu REDZED 💥 © L REDZED zažehl Forum Karlín 🥵 © Lukáš Wagneter Rest na stagi 🔵 © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool REDZED 🤘 © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Modré peklo na Redzedově stagi 👺 © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Red Bull SoundClash hostila dvojice Zuzana Tvarůžková a Orion. © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Svatý Rest 😇 © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool Rest & Champion Sound © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Oslava vítězství 🥳 © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

07 Jaké skladby zazněly? 🎶

Pokud nechceš, aby ti něco z této ultimátní hudební show uteklo, sleduj dění kolem Red Bull SoundClash na našem Instagramu a TikToku .