Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars
© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool
Fit

Přeručkoval nejšílenější most světa. A takhle odrovnal své ruce

Myslíš si, že tě ve světě extrémních výzev nemůže už nic překvapit? Tak teď změníš názor, protože to, co předvedl tento Jihoafričan, je jednoduše fascinující.
Autor: RedBull.cz
3 min čteníPublished on

Přehled

  1. 1
    Start a náročné stoupání
  2. 2
    První velké projevy únavy
  3. 3
    Vrchol mostu a boj s únavou
  4. 4
    Nejkritičtější moment
  5. 5
    Nevybíravá síla gravitace
  6. 6
    Životních 20 metrů
Když vidíš most, asi tě nenapadne ho „přejít“ zespodu. Nikoho soudného by to nenapadlo. Pak je tady ale Thomas van Tonder, který se rozhodl, že takříkajíc obrátí svět vzhůru nohama. Vybral si jeden z nejšílenější mostů na světě, nechal na něj zavěsit ručkovací dráhu a postaral se o dobrodružství, které tě po zhlédnutí nenechá spát.
Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Tady jsou Thomasovy ruce ještě v pořádku

Tady jsou Thomasovy ruce ještě v pořádku

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

V rámci projektu Red Bull Bridge Bars překonal 600 zavěšených ručkovacích příček, které se táhly v délce více než 280 metrů podél oblouku slavného mostu v Bloukrans v Jihoafrické republice. Ano, je to přesně ten, který zároveň patří k nejvyšším komerčně provozovaným bungee jumpingům na světě.
Quotation
Pokus mu zabral 47 minut a 37 vteřin, nechybělo ale moc, aby se šílená akce zvrtla.
Redakce RedBull.cz
Pohled na slavný jihoafrický most Bloukrans

Pohled na slavný jihoafrický most Bloukrans

© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

01

Start a náročné stoupání

Thomas van Tonder zahájil svůj pokus s tepovou frekvencí 150 úderů za minutu. Hned na začátku ho čekala jedna z nejtěžších částí celé trasy – stoupání pod úhlem 45 stupňů.
Thomas van Tonder se připravuje na nejnáročnější výzvu v životě

Thomas van Tonder se připravuje na nejnáročnější výzvu v životě

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Aby se dokázal pohybovat vzhůru, musel být otočený zády ke směru postupu a vlastní silou se přitahovat z jedné příčky na druhou. Právě nepřetržité zatížení stejných svalových skupin se nakonec ukázalo jako mnohem náročnější, než během příprav očekával.

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02

První velké projevy únavy

Pouhých třináct minut po startu začaly Thomasovi docházet síly v rukou. Přestože stoupání považoval za nejtěžší část celé výzvy a intenzivně se na něj připravoval, skutečné podmínky předčily všechno, co zažil během tréninku.

Red Bull Bridge Bars

Thomas van Tonder se pustil do světově unikátní výzvy na ručkovací dráze podél nejvyššího mostu Afriky.

„Simulovali jsme to a trénovali, jak jen to šlo, ale nic se nedá srovnat s tím nepřetržitým náporem, kterému stoupání vystavuje stále stejnou svalovou skupinu,“ přiznal později.
03

Vrchol mostu a boj s únavou

Na vrcholu mostního oblouku se trasa konečně srovnala do roviny, jenže obtíže tím neskončily. Thomas už měl natolik unavené ruce, že začal ztrácet jistotu úchopu i pravidelný rytmus.
Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

Thomas van Tonder během projektu Red Bull Bridge Bars

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

„Ruce prostě nedělaly to, co jsem si v hlavě představoval, že zvládnou. Už jen udržet je sevřené bylo nesmírně těžké,“ popsal. Aby se dokázal soustředit, rozdělil si zbývající vzdálenost na menší úseky, jejichž překonávání průběžně oznamoval bezpečnostnímu týmu přes vysílačku.
04

Nejkritičtější moment

V jednu chvíli se Thomas pokusil ulevit unaveným rukám tím, že je protřepal v pozici hlavou dolů. Jenže místo úlevy přišla pulzující bolest hlavy a rychle pochopil, že se musí vrátit do vzpřímené polohy.
Na Thomase van Tondera čekalo 600 ručkovacích příček

Na Thomase van Tondera čekalo 600 ručkovacích příček

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

To znamenalo znovu zapojit ruce, které už byly po dlouhém ručkování značně vyčerpané. Přesto se mu podařilo vytáhnout zpět a v pokusu pokračovat.
05

Nevybíravá síla gravitace

Po překonání vrcholu přišel sestup, který přinesl úplně jinou výzvu. Gravitace začala Thomase mezi jednotlivými příčkami zrychlovat, takže musel pečlivě kontrolovat každý pohyb, udržovat pevný úchop a bezpečně zachytávat další příčky.
Únava se přitom dál stupňovala a ochranné pásky na prstech se začaly prodírat. „Únava byla mnohem větší, než jsem očekával,“ přiznal. Ani sestup tak nebyl o nic jednodušší než předchozí stoupání.
06

Životních 20 metrů

V závěrečných 20 metrech už Thomas bojoval hlavně s vyčerpáním. Místo přemýšlení nad zbývající vzdáleností se soustředil na každou jednotlivou příčku. „Zbytek už byl čistý boj,“ vzpomínal. Ochranné pásky na prstech měl v tu chvíli úplně prodřené, ruce ho bolely a jejich sevření mu dělalo stále větší problémy. Přesto dokázal překonat poslední metry a dostat se na druhou stranu mostu.
Po 47 minutách a 37 sekundách bylo hotovo. Překonal všech 600 příček na více než 280 metrů dlouhé trase a stal se prvním člověkem, který nejdelší ručkovací dráhu na světě úspěšně dokončil.
Thomasovy ruce po 47 minutách ručkování

Thomasovy ruce po 47 minutách ručkování

© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Quotation
Ke konci už to byl čistý boj. Stanovil jsem si ohromně šílený cíl a skutečně se nám ho podařilo splnit.
Thomas van Tonder
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