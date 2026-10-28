Přeručkoval nejšílenější most světa. A takhle odrovnal své ruce

Když vidíš most, asi tě nenapadne ho „přejít“ zespodu. Nikoho soudného by to nenapadlo. Pak je tady ale Thomas van Tonder, který se rozhodl, že takříkajíc obrátí svět vzhůru nohama. Vybral si jeden z nejšílenější mostů na světě, nechal na něj zavěsit ručkovací dráhu a postaral se o dobrodružství, které tě po zhlédnutí nenechá spát.
V rámci projektu Red Bull Bridge Bars překonal 600 zavěšených ručkovacích příček, které se táhly v délce více než 280 metrů podél oblouku slavného mostu v Bloukrans v Jihoafrické republice. Ano, je to přesně ten, který zároveň patří k nejvyšším komerčně provozovaným bungee jumpingům na světě.
Pokus mu zabral 47 minut a 37 vteřin, nechybělo ale moc, aby se šílená akce zvrtla.
01
Start a náročné stoupání
Thomas van Tonder zahájil svůj pokus s tepovou frekvencí 150 úderů za minutu. Hned na začátku ho čekala jedna z nejtěžších částí celé trasy – stoupání pod úhlem 45 stupňů.
Aby se dokázal pohybovat vzhůru, musel být otočený zády ke směru postupu a vlastní silou se přitahovat z jedné příčky na druhou. Právě nepřetržité zatížení stejných svalových skupin se nakonec ukázalo jako mnohem náročnější, než během příprav očekával.
02
První velké projevy únavy
Pouhých třináct minut po startu začaly Thomasovi docházet síly v rukou. Přestože stoupání považoval za nejtěžší část celé výzvy a intenzivně se na něj připravoval, skutečné podmínky předčily všechno, co zažil během tréninku.
Red Bull Bridge Bars
Thomas van Tonder se pustil do světově unikátní výzvy na ručkovací dráze podél nejvyššího mostu Afriky.
„Simulovali jsme to a trénovali, jak jen to šlo, ale nic se nedá srovnat s tím nepřetržitým náporem, kterému stoupání vystavuje stále stejnou svalovou skupinu,“ přiznal později.
03
Vrchol mostu a boj s únavou
Na vrcholu mostního oblouku se trasa konečně srovnala do roviny, jenže obtíže tím neskončily. Thomas už měl natolik unavené ruce, že začal ztrácet jistotu úchopu i pravidelný rytmus.
„Ruce prostě nedělaly to, co jsem si v hlavě představoval, že zvládnou. Už jen udržet je sevřené bylo nesmírně těžké,“ popsal. Aby se dokázal soustředit, rozdělil si zbývající vzdálenost na menší úseky, jejichž překonávání průběžně oznamoval bezpečnostnímu týmu přes vysílačku.
04
Nejkritičtější moment
V jednu chvíli se Thomas pokusil ulevit unaveným rukám tím, že je protřepal v pozici hlavou dolů. Jenže místo úlevy přišla pulzující bolest hlavy a rychle pochopil, že se musí vrátit do vzpřímené polohy.
To znamenalo znovu zapojit ruce, které už byly po dlouhém ručkování značně vyčerpané. Přesto se mu podařilo vytáhnout zpět a v pokusu pokračovat.
05
Nevybíravá síla gravitace
Po překonání vrcholu přišel sestup, který přinesl úplně jinou výzvu. Gravitace začala Thomase mezi jednotlivými příčkami zrychlovat, takže musel pečlivě kontrolovat každý pohyb, udržovat pevný úchop a bezpečně zachytávat další příčky.
Únava se přitom dál stupňovala a ochranné pásky na prstech se začaly prodírat. „Únava byla mnohem větší, než jsem očekával,“ přiznal. Ani sestup tak nebyl o nic jednodušší než předchozí stoupání.
06
Životních 20 metrů
V závěrečných 20 metrech už Thomas bojoval hlavně s vyčerpáním. Místo přemýšlení nad zbývající vzdáleností se soustředil na každou jednotlivou příčku. „Zbytek už byl čistý boj,“ vzpomínal. Ochranné pásky na prstech měl v tu chvíli úplně prodřené, ruce ho bolely a jejich sevření mu dělalo stále větší problémy. Přesto dokázal překonat poslední metry a dostat se na druhou stranu mostu.
Po 47 minutách a 37 sekundách bylo hotovo. Překonal všech 600 příček na více než 280 metrů dlouhé trase a stal se prvním člověkem, který nejdelší ručkovací dráhu na světě úspěšně dokončil.
Ke konci už to byl čistý boj. Stanovil jsem si ohromně šílený cíl a skutečně se nám ho podařilo splnit.
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