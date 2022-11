Kuba Hroneš získal křídla! Poznej mladou naději českého snowboardingu

Jakub Hroneš: Když to řeknu na rovinu, tak před pozváním na Red Bull Snow Perfomance Camp vůbec ne. (pozn.red. místo, kde se každý rok setkávají sportovci ze světa Red Bull a vybraní talenti a mají šanci ukázat, co v nich je). Na Performance Campu jsem ale jezdil fakt dobře, cítil jsem se hodně spokojený s tím, co jsem každý den měl možnost ukázat a s úrovní triků, které jsem tam dával. Vedle ježdění jsem byl prostě sám sebou. V pohodě, přátelský, pozitivní. Byl jsem hrozně rád, že jsem tam byl. Hodně jsem se toho naučil, měl jsem z toho skvělý pocit a říkal jsem si, že třeba někdy v budoucnu by to mohlo klapnout. Že to přijde takhle rychle jsem vůbec nečekal. Upřímně jsem byl trošku nervózní. V mém okolí jsem totiž to očekávání cítil a bál jsem se, že bych mohl všechny zklamat. Ale to se naštěstí nestalo a jsem teď nejspokojenější kluk pod sluncem.