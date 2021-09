Red Bull 400 se odehraje na libereckém skokanském můstku. Areál pod ikonickým Ještědem tento rok přivítá přes tisícovku odvážných závodníků a závodnic , zapálených týmů a také sportovců , kteří se zkusí poprat s aktivitou, která je jejich sportu celkem vzdálená. Těšit se můžeš třeba na snowboardistku Evu Samkovou , šermíře Alexandra Choupenitche , skatera Maxe Habance nebo beachvolejbalistku Báru Hermannovou . Všichni se pokusí překonat nejen převýšení, ale také sami sebe a stanout na vrcholu můstku.

Co tě čeká na trati Red Bull 400?

Co je ale dobré vědět ještě předtím, než se pokusíš podat ten nejlepší výkon? To ti poradí Jakub Šiarnik . V roce 2019 závod na libereckém můstku vyhrál , stejně jako závod v Rakousku. V této sezóně už má ve sbírce stříbro ze Štrbského plesa a do Liberce rozhodně přijede hladový po vítězství.

01 1. Bez tréninku ani krok

Jestli si chceš závod užít, je potřeba se přeci jen alespoň trochu pověnovat přípravě. Je jasné, že pokud půjdeš naplno, tak se dostaneš do stavu, kdy svaly začnou pálit, ucítíš krev v puse a sáhneš si na dno. Pokud jsi připravený, bude tento stav jen chvilkový. Zažiješ pocit vyčerpání, ale za pár minut budeš ok.

Jedno vyčerpání prosím, cvak! © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Pokud se do Red Bull 400 pustíš bez tréninku a pořádně se do toho opřeš, může pocit v cíli trošku pokazit celkový zážitek. Bude ti mnohem déle trvat, než si vychutnáš, co si právě dokázal a vzpomínky z cíle nebudou tak příjemné. ALe ono to přejde, stačí, že o tom budeš vědět.

02 2. Stravování se dá taky natrénovat

Trénink se netýká jen toho, že zlepšuješ svojí výkonnost. Ale i toho, že učíš své tělo z čeho správně přijímat energii.

Snídaně před závodem by měla být lehčí. Určitě by to neměla být třeba míchaná vajíčka se slaninou nebo párky.

Já si dávám ráno ovesnou kaši do které přidám trochu másla, oříšky, někdy mák, ovoce a trošku proteinu. Podle toho, kdy mám kvalifikační běh si ještě něco dopřeju během dne. Třeba banán nebo něco podobného. Záleží na tom, na co je člověk zvyknutý. To je velmi důležitý bod. A samozřejmě dodržuji pitný režim.

03 3. Tekutiny dokáží zázraky, takže pořádně hydratuj

Hydratace je základ © Peter Kováč

Pitný režim nezačíná v den závodu, ale dva-tři dny před ním. Pojďme si dát příklad. Když cestuji na víkendové závody, už ve čtvrtek mám u sebe láhev minerálky s vyšším podílem hořčíku a postupně ji piju, abych do těla dostal minerály. Čistá voda může způsobit, že se minerály vyplaví, proto volím minerálku nebo nějaké čaje, pro udržování hydratace.

Ráno se mi osvědčuje dát si kávu. To mi pomůže i s vyprázdněním a je pohoda. Nemusím při rozcvičce, ani v průběhu závodu nic řešit.

TIP: Čím méně kvalitní káva, tím lepší vyprázdnění. Ideálně nějaké "nesko".

Na samotném závodě, bezprostředně před startem, přijde na řadu Red Bull. Nepiju ho ale samotný a nedoporučuji ho „exnout”. Kofein a taurin tě totiž nabudí a díky cukru si zvýšíš jeho obsah v krvi, což je praktické. Proto je dobré plechovku postupně upíjet a dát si k ní trochu vody, aby to působení bylo, co nejdelší. Já začínám tak třičtvrtě hodiny před rozběhem a Red Bull popíjím během rozcvičky. Když postoupím a čeká mě ještě další běh, znovu si dám plechovku s vodou nebo minerálkou. Samotný kofein odvodňuje, díky tomu ti zhoustne krev, ta potom hůř proudí v žilách a hůř se ti okysličuje organismus, což se projeví na výkonu. Nebo to může vést k větší náchylnosti ke křečím. Těm se dá právě dobře předejít tou vodou či minerálkou.

Kuba vede na libereckém můstku © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

TIP Č.2: Využívám i beta-alanin. Když to vysvětlím laicky, tak je to doplněk stravy, který ti umožní makat o trochu déle ve vyšší intenzitě. Například: když jsem schopný jít nějaké tempo tři minuty, tak díky beta-alaninu to bude třeba 3:20, což může být rozhodující. Neboj, je to legální, sportovci to užívají. Ale je to jenom doplněk, nezaručí ti nic sám o sobě, ale musí jít ruku v ruce s dobrým tréninkem a stravou. Dá se sehnat buď v lekárně nebo v obchodu se sportovní výživou.

04 4. Co na sebe?

Na nohy doporučuji trailové tenisky. Pokud hrozí, že by mohlo pršet, tak je potřeba volit, co nejvýraznější dezén podrážky, aby se ti to nesmýkalo.

Co se týče oblečení – určitě běžecké, ale já nevolím třeba běžecké, kraťoučké kraťasy. Vyhovují mi spíš kalhoty na trailové běhy, které jsem zvyklý nosit. Obecně bych řekl, že prostě obleč to, v čem se cítíš dobře.

TIP 3: Je jedno jestli je 15 nebo 30 stupňů. Krátké tričko a kalhoty ti vystačí, protože se stoprocentně zahřeješ.

V dešti je to vždy náročnější © Peter Kováč

Před startem si dej pozor na to, aby ti nebyla zima. Pokud citíš cestou na místo, při registraci nebo rozcvičce chladno, hned se oblíkej. Pokud bude pršet je dobré mít nepromokavou bundu nebo pláštěnku a mít to na sobě do poslední chvíle před startem. Prostě se, co nejdéle udržuj v teple a relativním suchu.

Při běhu už je to víceméně jedno. Důležité je spíš to, co si oblečeš před a po. Je dobré se neoblíkat hned po doběhu, aby se tělo nezapařilo. Naopak je super se obléknout ve chvíli, kdy se vydýcháš a seběhneš dolů. Ideální je se dole převléct. Všeobecně je důležité se vyhnout podchlazení.

Pokud je teplo a máš na sobě funkční oblečení, tak to na tobě uschne. Pokud je ale proměnlivo, tak se radši převlékám. Tričko se startovním číslem dám sušit v autě a potím se v něčem jiném.

05 5. Bez rozcvičky to nepůjde

Můstek před tebou © Jan Kasl

Vše se odvíjí od časového harmonogramu. Pokud běžíš kvalifikaci ráno a finále odpoledne jsou to v podstatě dva rozdílné běhy. Pokud ti ale na sebe celkem navazují. Jako třeba o půl druhé rozběh a ve tři finále, stačí ti rozcvička jedna.

Dobré zahřátí je důležité. Začni se hýbat už 45 minut před startem. Já mám rád delší rozklusání a ideálně nějaký výběh do kopce. Tempo postupně zvyšuji, ale ne do maxima. Pocitově třeba do 70% zátěže. Není třeba se úplně zničit. Ale lehce se zadýchat a cítit, že se tělo začíná potit, pracuje oběhový systém a do nohou se dostává kyslík. Ani auto nefunguje tak, že to rovnou z garáže dáš po dálnici na plný plyn. S lidským tělem je to stejně. Potřebuje postupně zahřát.

Po běhu si dám dynamický strečink (žádné dlouhé statické protahování), nebo nějaké krátké intervaly - například dvě minuty tempo, pauza, minuta tempo, pauza a půl minutka naplno...To ale nedoporučuji začátečníkům, zbytečně rychle by je to unavilo. U zkušenějších atletů, kteří se znají, je to záležitost nabuzení svalů. Potom už se jen udržuji v pohybu, sem tam se napiju a jdu na start.

Pojďme na to! © Tomáš Bukoven

TIP: Nepoužívam lanovku, ale dolů si to vždy seběhnu. Především pro případ, že půjdu do finále. Protože pohyb tělu pomáhá odbourat kyselinu mléčnou (laktát), který se nahromadil v nohách. Každý už to možná zažil třeba v horách na túře, že po pauze bylo těžké se rozhýbat. Je to podobné a proto lanovku nepoužívám, i když je to lákavé.

06 6. Nejlepší motivace je tvůj mindset

Důležitější, než jednorázová motivace je mít dlouhodobé zaměření na to, co chceš a vědět, jak toho dosáhneš. To člověku dodá sebevědomí.

Kdybych ale měl dát nějaký tip: nedávno jsem viděl film, který se jmenuje Moneyball, není o běhu, ani to není klasický motivační film. Je z prostředí sportu a mě inspiroval tím, že je potřeba věřit svému cíli i ve chvíli, kdy ti to třeba na tréninku nevychází. Že je potřeba vydržet a pokud to děláš dobře, tak se to časem ukáže. Takže ho doporučuji na páteční pohodičku, když není potřeba nikam pospíchat, dát si k němu dobré jídlo a odpočinout si.

Co ještě dává smysl je vyhradit si nějaký čas v autě před závodem a mít chvilku pro sebe, kdy se zaměříš v mysli na závod, možná si klidně pusť svojí oblíbenou hudbu a zaměř se na to, co tě čeká.

07 7. Využij výlet na závody na plno

Koupačka po výkonu © Filip Nagy

Každému vyhovuje jiný level pohody. Někdo potřebuje dorazit aspoň den před, a někomu (kam patřím i já) trocha stresu před závodem nevadí. Určitě ti ale na výkonu nepřidá, když závod nebudeš stíhat nebo se jinak stresovat. Pokud tě čeká dlouhá cesta ten den, udělej si po cestě pár přestávek, proběhni se po parkovišti, protáhni se. Závody jsou často na krásných místech, tak proč nevzít partu a nestrávit klidně na místě celý víkend.

Štrbské Pleso delivered big views and great racing © Filip Nagy/Red Bull Content Pool

Pokud vyrazíte s partou už den předem. Můžete vyrazit na procházku, zajít si na kvalitní večeři, dobře se vyspat a nemusíš myslet na balení a podobně. Pokud sebou máš partu je to i skvělá motivace k výkonu. Takže možnost si sebou někoho vzít doporučuji. A třeba je to také motivuje, když zažijou atmosféru závodu Red Bull 400 na vlastní kůži.

TIP 4: Co bych připomenul je se nevykecávat těsně před startem. To už je čas se soustředit, nevykládat a dobře dýchat.

08 8. Nepřepal to

Nepřepálit to vyžaduje trochu zkušeností. Nejlíp se to naučíš v tréninku tím, že zařadíš intervaly - úseky do kopce - a v nich zjistíš, co je pro tebe snesitelné a co už ne. Někdy to můžou být delší úseky, kolem čtyř až pěti minut (to je čas, který potřebují lepší běžci k vyběhnutí můstku), anebo si dáš kratší úseky, třeba 4x jednu minutu, úplně nadoraz a učíš se vnímat svoje tempo. Úseky můžou být občas kratší, občas delší a změř si na nich jak dlouho ti trvají, jakou máš tepovku a jak se objektivně cítíš. Díky tomu budeš umět určit, jaké je pro tebe ideální tempo.

Nikdo neříká, že to je lehké © Tomáš Bukoven

Obecně platí, že nemůžeš jít hned od startu na plno. Jestli myslíš, že vyrazíš jednou rychlostí a tu udržíš až nahoru, tak ti rovnou můžu říct, že to nedokáže nikdo.

Moje strategie je taková, že přibližně do půlky, po úrověň 200m jdu v takovém tempu, že pokud bych potřeboval vysprintovat, tak v pohodě můžu. Držím si trochu rezervu. Za touto úrovní, když se začne lehce zmírňovat strmý svah, trochu přitlačím a na závěrečné rampě už tempo stupňuji do maxima. Tam už záleží jen na tom, jak má kdo natrénováno.

09 9. V cíli je třeba poslechnout své tělo

Nezůstat ležet a přinutit se k tomu jít dolů je těžké. Po maximálním výkonu je přirozené, že jde člověk k zemi. Je potřeba to prodýchat, napít se a pokud to jde, přesunout se někde kousek od lidí nebo k oknu, kde je čerstvý vzduch. Ale nemusíš se bát, organizátoři tě nasměrují. Zvednou nohy hodně pomáhá, protože dostaneš krev zpátky do oběhu. Zkrátka je tělu důležité dopřát to o co si říká.

Kubu prostě kopce baví © Filip Nagy

Sejít dolů může být dost náročné, takže je lepší, když budeš mít někoho u sebe. Člověk občas vypadá, jako opilý, když nohy 100% nefungují. Vzpomínám, jak se mi to stalo na závodech v Bischofshofene, byl tam dost intenzivní finiš a v cíli jsem si musel dát nohy nahoru, napít se vody a dát si něco sladkého, abych doplnil cukry a pak jsem se motal dolů. Tohle všechno se dá taky natrénovat a naučit se, jak tělo nahodit rychle zptáky do rovnováhy.

10 10. Nezapomeň si to užít

Hlavně si to užij © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Je potřeba si to užít a brát to jako hru. Jsou to závody a jde o čas, umístění a další, ale sám si vždycky připomínám, že si to hlavně musím užít. V závěru jsme všichni jen velké děti, keré si hrají a potřebují se bavit. S takovým přístupem je pak i ten výkon lepší.

TIP 5: Když už jsi nahoře, zkus si to tam trochu užít. Udělej si fotku a vychutnej ty endorfiny.

Fotka je potřeba © Peter Kováč

A taky nezapomeň se pořádně odměnit!

