Před tímto projektem jsem dabbawalas neznal. Přijde mi neskutečné, že vždy vše doručí na čas. Ve velkých městech nic není včas. Půl hoďka, hoďka zpoždění je úplně normální, ale dabbawalas? Na vteřinu přesně. Zároveň je zajímavé, že to funguje už přes generace. Dokážu pochopit, že když člověk něco vymyslí, vloží do toho vlastní úsilí a zájem, tak to může fungovat špičkově. Ale zvládnout převést stejný nadšení na další generaci, to si žádá obdiv.