Tomáš Slavík Tomáš ,Datel' Slavík je elitní MTB biker ve fourcrossu. Poté, co se postupně vyšplhal na vrchol na národní úrovni, začal makat i směrem do světa, kde dnes platí za jednoho z nejlepších jezdců.

Vítěz 4x Pro Tour, kdo jiný než one and only Tomáš Slavík

je bulhraský rider. Do Jablonce přijel týden před závodem. Každý, každičký den ráno přišel na svah a makal. Pomáhal stavět trať, dělal všechno, co bylo potřeba. Pak přivezl celou svojí rodinu, zaplatil startovný a zapsal se na závod. Tomuhle říkáme ultimátní srdcařina.

