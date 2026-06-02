Pepa Šindel vstupuje mezi nejlepší lezce planety. Překonal legendární 9B

V rakouském Nassereithu úspěšně zacvakl řetěz cesty Clash of the Titans a připsal si tak magickou obtížnost 9B.
Tohle už není jen o talentu. Tohle je úroveň, kde se potkávají léta tréninku, extrémní síla v prstech, precizní technika a brutální mentální odolnost.
Co vlastně znamená překonat 9B?
Abychom pochopili, jak moc šílený tento výkon je, musíme se podívat na čísla. Obtížnost 9B a víc vylezlo v celé historii jen pár desítek lidí na světě.
Pepa je jediný Čech hned po Adamu Ondrovi, který tuto hranici prolomil.
A to je mu teprve 18. Dostal se tak na stejnou úroveň jako právě Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Jakob Schubert nebo Alex Megos. Právě poslední z jmenovaných jsou jediní, kteří tuto devítku béčko, která nese název Clash of the Titans, vylezli před Pepou.
Cesta k úspěchu nebyla žádná idylka. Zahrnovala 5 výjezdů, zlomený prst a přes 50 pokusů.
Krev, pot a konec stagnace
Pro Pepu byl tento přelez nejen obrovskou fyzickou zkouškou, ale i prolomením osobní bariéry.
Tři roky jsem byl zaseklý na 9A+ a měl pocit, že se nikam neposouvám. Vylézt 9B je proto splněný sen a obrovský krok dál. Ujistilo mě to v tom, že jsem na správné cestě a že se můžu naplno živit tím, co miluji.
Aby se posunul, nenechal nic náhodě. Doma si postavil přesnou repliku nejtěžšího boulderového místa z trasy a každý den na ní drtil kroky, aby je dostal dokonale do těla a do paměti. I tak to ale na skalách byla obrovská bitva, která se nakonec překlopila v souboj s vlastní hlavou: „Fyzický aspekt je naprostý základ. Pokud na to nemáš sílu, vůbec do cesty nemusíš nastupovat. Jakmile ale kroky umíš, stane se z toho obrovská mentální bitva.“
Klíčové místo krok za krokem
Clash of the Titans není žádná legrace. Zkus si představit ty nejmenší možné chyty, mezi nimi obrovské vzdálenosti – a to všechno dvacet metrů nad zemí, kdy už máš ruce totálně vyřízené. Pepa klíčovou pasáž (crux) popisuje naprosto přesně:
„Jdete hned do hodně špatného spoďáku, který je nepříjemný na ruku. Je fakt hodně malý a musíte z něho co nejrychleji pryč, takže založíte patu, první přídrž a druhá lišta, kterou musíte chytit fakt hodně dobře, protože je celkem malá, je to tak 10 mm... Jdete daleký krok do dvojprstové dírky, která nemá skoro žádné tření. Zvednete nohy a jdete hodně daleký krok do otevřené tříprsté dírky, která zase nemá skoro žádné tření. Když ji chytnete, musíte rychle zvednout nohy a skáčete do vítězného madla.“
Dokážeš si to představit? Podívej se na celý proces krok za krokem, chyt za chytem.
7 min
Pepa Šindel úspěšně zacvakl řetěz cesty Clash of the Titans 9B
Právě ta chvíle, kdy se mu podařilo udržet nejtěžší chyt, byla zlomová. „Nejlepší moment byl určitě, když jsem udělal nejtěžší poslední krok v cestě a poprvé držel tu t dírku, do které jsem se v žádném z minulých pokusů nedostal. Když jsem skočil do posledního madla a udržel jsem ho a došlo mi, že teď už se mi to povede...“
A pocity těsně po tom, co v 18 letech cvaknul vytoužený řetěz legendárního 9B?
Cítil jsem fakt extrémní radost a zároveň uvolnění, že jsem cestu dokázal a že jsem na to konečně měl. A strašně velkou radost, že jsem se mohl stát 9B lezcem, což pro mě hodně znamená.
Vzkaz od Pepy: Nebojte se padat!
Pro Pepu je tohle splněný dětský sen a důkaz, že se nezasekl na místě. A co vzkazuje těm, kteří teď s otevřenou pusou sledují jeho videa na sítích?
- Padání je základ: Neúspěch a pády nejsou ostuda, ale ten nejdůležitější nástroj pro růst.
- Běžte ven: Tělocvičny jsou fajn, ale opravdové lezení a nová dobrodružství čekají na skutečných skalách v přírodě. Otevře ti to úplně nový pohled na svět.
Pepa Šindel právě ukázal, že limity neexistují. Co přijde dál? 9B+? Svět se má rozhodně na co těšit!
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