O tom, jak si Ďurifuk zaletěl pro slovenský rekord: 300 km na paraglidu

Pro neznalého paraglidistu jsou Dolomity dosti komplikované. V jednom momentu jsem například musel zvedat na tzv. hotspotu, tedy v údolním proudění, které naráží na roh skalního masivu. Trochu problém byl v tom, že na normálních horách, které nejsou dolomitické, ale vznikly vrásněním – takže to nejsou osamocené skály s rozsáhlými a poměrně plytkými planinami a údolími – je směr údolí velmi jasný, protože většinou jednak vidíš řeku, která ho utvořila, ale celkově je to o mnoho jednodušší. Akorát že v Dolomitech je těch údolíček hodně, a protože jsou plytké, já osobně mám problém z velké výšky určit, kterým směrem klesají nebo stoupají. Podle toho se dá určit směr údolního proudění, takže je opravdu potřeba je dobře poznat. Měl jsem teda i docela štěstí, protože i když to byl bod, který využívají všichni, nebyl jsem si jistý, jestli je to proto, že je to údolní hotspot (tedy místo, kde naráží vítr), a nebo tam letí do termiky. Nakonec to byl vítr. Bez mých předchozích zkušeností by se mi to určitě nepodařilo.

A ta první krizovka – přelet ledovcem – byla o tom stejném. Ledovce jsou obecně problém, protože způsobují intenzivní klesání, protože led je studený a ochlazuje vzduch, který pak klesá, což může značně zkomplikovat let. Kromě toho jsem přeskakoval hlavní hřeben Alp, kde často aspoň funguje Foehnův efekt, takže tam může foukat protivítr.

Myslím si, že pár let zpátky bych ty krizovky vyřešit nedokázal, je na to totiž potřeba kombinace dobré techniky/materiálu a zkušeností, které zkrátka neoklameš. Já nejsem pilot z alpských krajin, ani jsem tady nezačínal létat. Učil jsem se to až když už jsem létat uměl. Tady je to úplně o něčem jiném, než v našich českých, slovenských, polských nebo maďarských (skoro) rovinách.