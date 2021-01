VIDEO: Proč táhnout wakeboard motorovým člunem, když je po ruce KAMAZ?

Než se vyrazí na vodu a na souš...

Nejtvrdším oříškem k rozlousknutí byla síla,respektive moment síly . Ukočírovat počet koní, který se skrývá pod kapotou KAMAZU, by dalo zabrat tak či onak, tým ale musel přijít na to, jak z kamionu udělat něco jako motorový člun . První bylo potřeba naplánovat trať tak, jako by Nikitu táhla loď. To ale nebylo nejsnazší...