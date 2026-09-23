Plán se mi rozpadl hned v první zatáčce, říká Lišák po bitvě s Verstappenem

F1
Byl jedním ze 100 závodníků, kteří dostali skoro až nereálný úkol – udržet si odstup od Maxe Verstappena. Přesněji řečeno mu ujet přímo na jednom z nejslavnějších okruhů planety, na britském Silverstonu.
„Měl jsem plán, rozpadl se mi ale hned v první zatáčce,“ říká v rozhovoru influencer Jan Liška alias Lišák, který se účastnil speciální závodní záležitosti jménem Max vs 100. Ta se jela v motokárách, na kterých Verstappen začínal. A úkolem pro čtyřnásobného mistra světa bylo předjet všech sto soupeřů z řad známých osobností.
Absolutní anarchie!
Přesně tak, jak stojí v titulku, Lišák popisuje první tři zatáčky závodu. Na trať se totiž najednou nacpalo 101 motokár a první úzká rovinka se během pár sekund změnila v pořádnou bitvu. „Na trať jsem si poměrně rychle zvykl. Intenzivní ale bylo nacpat tam 101 lidí,“ směje se.
Jeho připravená taktika tak vzala za své prakticky okamžitě. A zatímco se pole snažilo přežít úvodní chaos, zezadu už se začal prokousávat čtyřnásobný mistr světa Formule 1. Po pouhých dvou minutách byl na 37. místě. Celkem 63 jezdců přitom ani nedokončilo první kolo.
Větší šílenství bylo vidět Maxe za sebou v polovině prvního kola. To znamenalo, že předjel víc než 60 lidí.
Pravidla byla jednoduchá. Jakmile se zadní část Maxovy motokáry dostala na úroveň předku soupeřovy, závod pro něj končil. Jeden po druhém tak jezdci mizeli ze hry, až Verstappen ve 14. kole dostihl i posledního z nich. Všech sto soupeřů zvládl předjet za 35 minut.
Samotný závod ale nebyl jedinou výzvou. Lišáka překvapila i kvalifikace, při které se otevřelo dalších zhruba 50 procent tratě, které jezdci předtím vůbec neznali. „Měli jsme jen jeden warm-up lap a jeden hot lap. Byla to slušná výzva!“ S kvalifikací proto spokojený byl. „S výsledkem závodu už míň,“ dodává se smíchem.
Po všem ještě stihl Verstappenovi pogratulovat. „Poděkoval. Vypadal, že si to upřímně užíval.“ A z Lišákova pohledu? „Životní zážitek, nadšení a vzpomínka na celý život.“ 🎥 Závod si můžeš pustit ze záznamu na Disney+.