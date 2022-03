Part of this story

Těžko by to však dotáhl bez pořádné přípravy a výbavy. Do té spadal tři kilometry dlouhý přírodní okruh, Dakar rally auto s pořádným větrolamem, který Kjelda držel v úplném bezvětří. Prostě perfektní podmínky pro překonání rekordu.

„Při této rychlosti je každá malinká nerovnost jako obří skok . Občas jsem měl pocit, že se ledu ani nedotýkám. Při takového rychlosti musí mít člověk techniku bruslení perfektně zvládnutou. Je to technicky náročné a vyžaduje to preciznost,“ rozpovídal se Nuis o svém úspěšném pokusu.

„Víceméně jsem při každém pokusu bruslil přes dva kilometry, což na soutěži nikdy nenajezdím. Taktika byla bruslit tak daleko, jak jen dokážu ve větrolamu, a uchovat dostatek energie, abych zvládl akceleraci z 92 km/h na 100 km/h . Bylo to fyzicky neskutečně těžké a troufnu si říct, že to je maximum, které se dá na bruslích vyvinout,“ doplňuje.

