Kolik stojí monopost Formule 1 a kde si ho můžu koupit?

F1
01
Skutečný monopost F1
- Odhadovaná cena: nejméně 15 milionů eur
Přesnou cenu současného monopostu nikdo veřejně nezná. Týmy náklady na jednotlivé díly nezveřejňují a rozpočtový strop, který pro sezonu 2026 činí okolo 188 milionů eur, zahrnuje mnohem víc než pouze výrobu dvou závodních aut.
Do ceny monopostu se promítá karbonové šasi, převodovka, elektronika, zavěšení, aerodynamické díly a především nová hybridní pohonná jednotka. Jen ta může během sezony stát přibližně 12 milionů eur, tedy přes 290 milionů korun. Cena kompletního vozu se proto odhaduje minimálně na 15 milionů eur, respektive 360 milionů korun.
Ani s dostatkem peněz si ho ale běžně nekoupíš. Monoposty patří mezi nejpřísněji střežené technologie jednotlivých týmů.
02
Show car: vypadá jako F1, ale nejezdí
- Cena: přibližně od 115 tisíc eur
Dostupnější variantou jsou takzvané show cars. Jde o repliky v životní velikosti, které mohou mít karbonové díly, originální pneumatiky nebo funkční řízení, ale chybí jim motor, převodovka a většina závodní techniky.
Vypadají téměř jako skutečný monopost a hodí se do showroomu, kanceláře nebo soukromé sbírky, tedy za předpokladu, že máš aspoň 115 tisíc eur, v přepočtu asi 2,7 milionu korun. Na okruh s nimi nicméně nevyjdeš.
03
Historický pojízdný monopost
- Cena: od 1 milionu eur
Skutečné závodní vozy ze starších sezon se v aukcích objevují pravidelně. Jejich cena závisí hlavně na historii, výsledcích a jezdcích, kteří v nich závodili.
Méně významné monoposty mohou stát kolem jednoho milionu eur (24 milionů korun), zatímco vozy spojené s Ayrtonem Sennou nebo Michaelem Schumacherem se prodávají za několik milionů.
Rekord drží Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen. V roce 2025 se prodal za 51,15 milionu eur a stal se nejdražším monopostem Velké ceny prodaným v aukci.
Ani historický vůz ale není jednoduché provozovat. Často vyžaduje speciální vybavení, několik mechaniků a složitou přípravu před každou jízdou.
04
RB17: stylová alternativa od Red Bullu
- Cena: více než 7 milionů eur
Pro zájemce, kteří chtějí výkon blízký Formuli 1, vytvořil Red Bull hypercar RB17. Navrhl ho Adrian Newey a vzniká ve spolupráci s Red Bull Advanced Technologies.
Vůz má karbonový monokok, atmosférický motor V10, výkon přes 1 200 koní a hmotnost pod 900 kilogramů. Maximální rychlost má překonat 350 kilometrů za hodinu a časy na kolo se mají přibližovat monopostům Formule 1.
Dohromady ho vzniká jen v počtu 50 kusů. Původní cena začínala na necelých šest milionech eur bez daně (145 milionů korun), po započtení daní a individualizace ale může výsledná částka překročit 7 milionů eur (169 milionů korun).
RB17 sice není skutečný monopost Formule 1, pro soukromého majitele je ale výrazně použitelnější. Má místo pro spolujezdce, podporu výrobce a na rozdíl od show caru skutečně jezdí.
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